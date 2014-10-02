"Почта России" начала продавать книги

Фото: ТАСС/ Донат СорокинDONAT SOROKIN

"Почта России" станет крупнейшей книжной сетью благодаря договору с издательством "Эксмо-АСТ" о распространении книг через почтовые отделения, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление представителей обеих сторон сделки.

Так, с 1 октября художественная литература, изданная "Эксмо-АСТ", находится в свободном доступе в отделениях почты. По словам генерального директора издательства Олега Новикова, проект охватит 7-8 тысяч отделений в 15 регионах.

"Для нас это эксперимент по работе с новым каналом. Через несколько месяцев будем принимать решение, как дальше его развивать в зависимости от результатов", - пояснил он.

Предполагается, что в будущем проект задействует все отделения "Почты России", которых в общей сложности 42 тысячи.

Стоит отметить, что в настоящее время "Почта России" распространяет книги по подписке. В 2013 году предприятие продало почти 150 тысяч экземпляров книг. Кроме того, в почтовых отделениях продаются книги ИД "Комсомольская правда", торгового дома "Стрекоза" и издательской группы "Азбука-Аттикус". В регионах у предприятия есть поставщики краеведческой литературы.