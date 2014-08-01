"Почта России" продаст здание почтамта на Мясницкой

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ФГУП "Почта России" планирует выставить на продажу непрофильную недвижимость, среди которой старинное здание почтамта на Мясницкой, пишет "Коммерсантъ".

Также в список зданий под продажу фигурирует штаб-квартира компании на Варшавском шоссе, часть Казанского прижелезнодорожного почтамта и здание медсанчасти на Малахитовой улице – всего более 300 объектов по всей России.

Оценочная цена всей недвижимости, общая площадь которой составляет 160 тысяч квадратных метров, – около 20 миллиардов рублей, причем деньги направят на модернизацию предприятия. Еще 63 миллиарда планируется привлечь в виде займов.

Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов отметил, что реализация возможна только после акционирования компании и только в случае необходимости дополнительных инвестиций.

По оценкам экспертов, здание Московского почтамта на Мясницкой улице, которому более ста лет, будет стоить от 80 до 100 миллионов долларов, прилегающие к нему помещения – 52 миллиона.

Штаб-квартира на Варшавке оценивается выше: примерная стоимость здания площадью в 40 тысяч квадратных метров – 100 миллионов долларов. Часть Казанского почтамта (30 тысяч "квадратов") — 105 миллионов, а больница на Малахитовой улице (14 тысяч квадратных метров) — 36,5 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что реализация непрофильных активов – пансионатов и лагерей – может привести к тому, что у сотрудников ФГУП пропадет мотивация работать в "Почте России", и продавать здания нужно только после повышения зарплат.

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