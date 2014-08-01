Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежая пресса

01 августа 2014, 09:43

"Почта России" продаст здание почтамта на Мясницкой

Почта России здания активы Дмитрий Страшнов свежая пресса

Фото: ИТАР-ТАСС

ФГУП "Почта России" планирует выставить на продажу непрофильную недвижимость, среди которой старинное здание почтамта на Мясницкой, пишет "Коммерсантъ".

Также в список зданий под продажу фигурирует штаб-квартира компании на Варшавском шоссе, часть Казанского прижелезнодорожного почтамта и здание медсанчасти на Малахитовой улице – всего более 300 объектов по всей России.

Оценочная цена всей недвижимости, общая площадь которой составляет 160 тысяч квадратных метров, – около 20 миллиардов рублей, причем деньги направят на модернизацию предприятия. Еще 63 миллиарда планируется привлечь в виде займов.

Гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов отметил, что реализация возможна только после акционирования компании и только в случае необходимости дополнительных инвестиций.

По оценкам экспертов, здание Московского почтамта на Мясницкой улице, которому более ста лет, будет стоить от 80 до 100 миллионов долларов, прилегающие к нему помещения – 52 миллиона.

Штаб-квартира на Варшавке оценивается выше: примерная стоимость здания площадью в 40 тысяч квадратных метров – 100 миллионов долларов. Часть Казанского почтамта (30 тысяч "квадратов") — 105 миллионов, а больница на Малахитовой улице (14 тысяч квадратных метров) — 36,5 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что реализация непрофильных активов – пансионатов и лагерей – может привести к тому, что у сотрудников ФГУП пропадет мотивация работать в "Почте России", и продавать здания нужно только после повышения зарплат.

Другие материалы газеты "Коммерсантъ"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать