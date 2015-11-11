"Победа" начнет продавать билеты в Европу с четверга

Фото: m24/Лидия Широнина

Российский лоукостер "Победа" начинает продажи билетов на международные рейсы с 12 ноября, говорится в сообщении авиакомпании.

Первые рейсы в Братиславу и Вену запланированы на 19 декабря. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 999 рублей с учетом такс и сборов.

Единый билет "самолет+автобус" можно будет купить на сайте авиакомпании. Продажи начнутся 12 ноября в 01.00 по московскому времени.

Отмечается, что для пассажиров из Екатеринбурга, Кирова, Нижневартовска, Перми, Сургута, Самары и Тюмени предусмотрены стыковочные рейсы.

Напомним, "Победа" обратилась в Минтранс с просьбой внести изменения в Федеральные авиационные правила. Согласно им, любая авиакомпания должна два года работать только на внутренних рейсах, прежде чем получить допуск к международным.

Межведомственная комиссия при Минтрансе России одобрила предварительный допуск дочерней компании "Аэрофлот" лоукостера "Победы" на семь международных маршрутов. Компания может получить возможность осуществлять рейсы из Москвы в Дрезден (Германия), Кельн (Германия), Бергамо (Италия), Зальцбург (Австрия), Шамбери (Франция), Верону (Италия).

2 октября Минюст зарегистрировал поправки в Федеральные авиационные правила, отменяющие условие обязательного двухлетнего налета авиакомпаний по России, что позволило лоукостеру "Победа" летать за рубеж.