Студенты МХАТ станцуют альбом The Final Cut группы Pink Floyd

"Афиша": Танцевальный спектакль по альбому Pink Floyd покажут 5 мая

Известный хореограф и режиссер Алла Сигалова со студентами школы-студии МХАТ перевела на язык танца альбом группы Pink Floyd "The Final Cut". Пластинка вышла 30 лет назад с подзаголовком "Реквием по послевоенной мечте". Посмотреть и послушать постановку можно будет 5 мая в театральном центре "На Страстном".

Основатель и лидер Pink Floyd Роджер Уотерс посвятил альбом "The Final Cut" своему отцу, погибшему на Второй мировой войне. В этих песнях – мечты о мирной послевоенной жизни, которым не суждено было сбыться.

Костюмы и декорации, задействованные в постановке, выглядят скромно. На сцене стоят только столы, которые выступают то в роли операционных, то превращаются в носилки, то в окопы или в надгробные памятники. Студенты Аллы Сигаловой танцуют не про Вторую мировую войну, а про войну вообще – про боль, страх, разлуку и смерть.

Начало в 20.00. Стоимость билетов – от 200 рублей.

Фото: strastnoy.theatre.ru