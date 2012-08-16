Власти Москвы не откажутся от плитки – Бирюков

Власти Москвы опровергли информацию о том, что в столице якобы откажутся от идеи замены асфальтового покрытия на плиточное. По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сообщения СМИ о свертывании программы некорректны

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков опроверг информацию о том, что правительство Москвы якобы отказалось от идеи замены асфальтового покрытия на плиточное.

"Эта информация некорректна по нескольким причинам. Первое – незнание обстановки, второе – правительство Москвы на комфорте москвичей не экономит", – цитирует Бирюкова ИТАР-ТАСС.

По словам чиновника, работа по укладке плитки будет продолжена.

Заммэра также не подтвердил информацию о том, что Федеральная антимонопольная служба отменила ряд аукционов по замене асфальтового покрытия на плиточное в центральной части города.

Напомним, ранее сегодня поступила информация о том, что столичные власти временно отказались от замены асфальтового покрытия на плитку по причине неоднозначного отношения горожан к новому покрытию.