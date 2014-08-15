До конца года в Москве появится 100 километров пешеходных зон

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До конца 2014 года в Москве будет около 100 километров пешеходных зон, заявил в интервью газете "Ведомости" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Как сказал чиновник, в настоящее время протяженность маршрутов составляет 60 километров, причем они располагаются не только в центре – например, в 2013 году было обустроено 28 пешеходных зон.

До конца года будут благоустроены улицы Покровка, Маросейка, Пятницкая, а также пешеходный маршрут от площади Гагарина до Киевского вокзала и зоны на пределами центра города.

Бирюков добавил, что стоимость работ зависит от ширины улицы, площади мощения – так, на Пятницкую потрачено 450 миллионов рублей, а на одну из первых зон – в Камергерском и Столешниковом переулках – около миллиарда.

Напомним, всего в этом году планируется обустроить 36 пешеходных зон за пределами Центрального округа общей протяженностью 39,1 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро.

В Москве появятся 5 новых пешеходных зон



Как сообщал M24.ru, мэр Москвы во время осмотра Пятницкой улицы объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.

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