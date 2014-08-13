К 2017 году четверть жилых домов столицы переведут на энергосбережение

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В ближайшие три года 8 тысяч столичных многоквартирных домов, которые составляют четвертую часть жилого фонда столицы переведут на энергосберегающую схему обслуживания, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Проект по внедрению энергосберегательных технологий в многоквартирных домах родился в прошлом году и входит в целевую программу энергосбережения" сказал чиновник.

Бирюков подчеркнул, что затраты при переходе на энергосберегающий сервис составят около 4 миллиардов рублей. Однако при этом москвичи сэкономят на оплате коммунальных услуг с 2014 по 2021 годы около 8 миллиардов рублей.

Ранее департамент ЖКХ и благоустройства предложил устанавливать энергосберегающее оборудование в домах за счет энергосервисных компаний. В контракте будет рассчитано, на сколько новое оборудование снизит расходы потребление энергии. Особенность в том, что весь срок действия контракта жильцы будут платить за услуги ЖКХ прежние суммы, а разницу будет получать инвестор, окупая свои вложения.

После завершения контракта энергосберегающее оборудование остается в собственности у жильцов, и в дальнейшем они смогут реально экономить на оплате услуг ЖКХ.

Согласно контракту, инвесторы за свой счет ставят в подъездах специальные лампочки, тепловые пункты, регулирующие температуру воды в батареях, электронные устройства в лифтах, а также двускатные крыши, которые сохраняют тепло в доме.

Отметим, что уже с сентября московским школьникам будут показывать на уроках интерактивные мультфильмы про энергосбережение. Эксперимент охватит 90 школ. На уроках дети смогут провести опыты по экономии воды и света и поучаствовать в викторине. Ребят научат экономить электроэнергию с помощью мультпрезентаций. Главными героями мультфильма будут девочка Маша и ее друг – робот Экотоша.

Кроме того, в августе на пешеходных улицах, а также в общественном транспорте Москвы появились специальные плакаты на тему энергосбережения. Главная цель проекта, получившего название "Включи эко-режим", - показать, сколько электричества и воды москвичи тратят впустую. Согласно исследованиям департамента энергетического хозяйства, ежедневно каждый горожанин использует почти 170 литров воды. Десять уходит на чистку зубов, еще 40 на бритье. Порядка 50 литров затрачивается на мытье посуды и столько же на стирку.