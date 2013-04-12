Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля 2013, 11:55

Мэр Москвы

Все старые лифты в Москве заменят до 2016 года

Фото: moslift.ru

В этом году в столице заменят около 4 тысяч старых лифтов. Работа ведется по программе, утвержденной в 2010 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на сегодня в Москве сосредоточено около 96 тысяч лифтов, а это 40 процентов лифтового парка всей России. При этом почти 25 тысяч лифтов эксплуатируются больше 25 лет. Их ремонтировали и переаттестовывали, но они все равно уже устарели. В 2010 году мэром города Сергеем Собяниным была поставлена задача заменить их до 2016 года.

"За прошедшие два годы мы заменили более 10 тысяч старых лифтов. Мы ушли от ремонта лифтового хозяйства. Работы идут повсеместно в зависимости от технического состояния и сроков эксплуатации объектов", - добавил Петр Бирюков.

Петр Бирюков лифты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика