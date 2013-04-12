Все старые лифты в Москве заменят до 2016 года

Фото: moslift.ru

В этом году в столице заменят около 4 тысяч старых лифтов. Работа ведется по программе, утвержденной в 2010 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на сегодня в Москве сосредоточено около 96 тысяч лифтов, а это 40 процентов лифтового парка всей России. При этом почти 25 тысяч лифтов эксплуатируются больше 25 лет. Их ремонтировали и переаттестовывали, но они все равно уже устарели. В 2010 году мэром города Сергеем Собяниным была поставлена задача заменить их до 2016 года.

"За прошедшие два годы мы заменили более 10 тысяч старых лифтов. Мы ушли от ремонта лифтового хозяйства. Работы идут повсеместно в зависимости от технического состояния и сроков эксплуатации объектов", - добавил Петр Бирюков.