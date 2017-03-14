Налич дал Самойловой совет по поводу выступления на "Евровидении"

Петр Налич посоветовал Юлии Самойловой, которая будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017", думать прежде всего о музыке, передает RT.

Музыкант, выступавший от лица России на "Евровидении-2010", признался, что не слышал песен Самойловой. Тем не менее, он уверен, что певице лучше всего будет погрузиться в музыку и полностью сосредоточиться на исполнении.

Певица Юлия Самойлова представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017". Она исполнит песню Flame Is Burning, авторами которой стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Россия выступит во втором полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который пройдет 11 мая. Билеты на конкурс уже поступили в продажу.

Юлия Самойлова родилась в городе Ухта. Певица, композитор, автор текстов песен, она многократно побеждала на различных музыкальных конкурсах в России и за рубежом.

Самойлова стала финалисткой музыкального телепроекта "Фактор А" в 2013 году. Получила награду "Золотая звезда Аллы", была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи.

Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

