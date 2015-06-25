"Модный приговор" и "Физрук" получили премию ТЭФИ

На церемонии "Тэфи" наградили победителей номинации "Дневной эфир"

В Москве были объявлены победители премии ТЭФИ в номинациях "Ток-шоу", "Развлекательная программа", "Спортивная программа" и других.

Так, лучшей развлекательной программой стал "Модный приговор" Первого канала. Премию вручили ведущим проекта – Александру Васильеву и Эвелине Хромченко.

"Видимо, в теме стиля, которая сегодня приковывает к экранам такое количество зрителей, нам нет конкурентов", – цитирует ТАСС Хромченко.

Проект "Наблюдатель" канала "Россия К" стал лучшим ток-шоу. Его ведущая Фекла Толстая отметила, что работать в этой программе – одно удовольствие.

Приз в номинации "Спортивная программа" получил "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". Ведущий сам поднялся на сцену за своей наградой – "Золотым Орфеем".

"Лунтику" вручили премию как лучшей программе для детей и юношества.

Кроме того, ТЭФИ получили игра-викторина "Своя игра", "Физрук" с Дмитрией Нагиевым в главной роли и детективный сериал "Возвращение Мухтара", который назвали лучшей теленовеллой.