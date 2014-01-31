Пенсионным "молчунам" дадут еще год на размышление

Министерство финансов планирует продлить для "молчунов" срок выбора, кому доверить свои пенсионные накопления, до начала 2017 года.

Согласно действующему законодательству, граждане должны определиться до конца 2015 года. Однако полный список фондов, которым Центробанк разрешит работать с пенсионными накоплениями, будет известен только к началу 2016 года.

"Было бы логично, если бы у граждан была возможность в течение 2016 года посмотреть на работу этих фондов и сделать выбор между ними", - рассказал "Ведомостям" замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, предложение продлить срок выбора до 2017 года обсуждалось с Банком России. ЦБ предложение поддержал. "Мы надеемся внести соответствующий законопроект в Госдуму в весеннюю сессию", - добавил Алексей Моисеев.

Напомним, программа государственного софинансирования пенсий действовала с 2009 года. Согласно программе, государство в течение 10 лет удваивает ежегодный добровольный взнос участника (от двух до 12 тысяч рублей), зачисляя получившуюся сумму на накопительную часть его будущей пенсии.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПЕНСИЯ Обязательные страховые взносы правообладателей в Пенсионный фонд по закону составляют 22% от годового заработка. Средства страховых взносов работодателей распределяются между двумя частями будущей пенсии: страховой и накопительной. Страховая часть формируется за счет страховых взносов, поступивших после 1 января 2002 года, а также путем преобразования в расчетный пенсионный капитал пенсионных прав, приобретенных до 2002 года. В состав страховой части входит фиксированный базовый размер - с 1 апреля 2013 года он составляет 3 610 рублей 31 копеек. Накопительная часть трудовой пенсии формируется в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР и в добровольном порядке - у участников Программы государственного софинансирования пенсии за счет собственных взносов.

Присоединиться к программе можно было до 1 октября этого года, однако позже программу продлили на весь 2014 год, а потом и до конца 2015 года.

За время действия программы ее участниками стали почти 16 миллионов россиян, которые перечислили в Пенсионный фонд более 25 миллиардов рублей.