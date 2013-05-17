Как увеличить будущую пенсию

С 2002 года в России действует пенсионная модель, основанная на страховых принципах. Принять участие в программе государственного софинансирования пенсии может любой гражданин России.

Обязательные страховые взносы правообладателей в Пенсионный фонд России по закону составляют 22 процента от годового заработка. Средства страховых взносов работодателей распределяются между двумя частями будущей пенсии: страховой и накопительной.

Страховая часть формируется за счет страховых взносов, поступивших после 1 января 2002 года, а также путем преобразования в расчетный пенсионный капитал пенсионных прав, приобретенных до 2002 года. В состав страховой части входит фиксированный базовый размер - с 1 апреля 2013 года он составляет 3 610 рублей 31 копеек.

Накопительная часть трудовой пенсии формируется: в обязательном порядке у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР; в добровольном порядке у участников Программы государственного софинансирования пенсии за счет собственных взносов.

Управлять накопительной частью пенсии можно через Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды. По программе государственного софинансирования пенсии, гражданин откладывает накопительную часть будущей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей в год, а государство удваивает эти деньги. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель. Вступить в Программу можно до 1 октября. Программа работает в течение 10 лет с момента первого взноса гражданина.

Отметим, что на размер пенсии влияет трудовой стаж: чем дольше гражданин будет работать после достижения пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), тем больше будет пенсия.