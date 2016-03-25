Кинотеатр "Тула" в Печатниках откроется до конца года

Фото: m24.ru

Кинотеатр "Тула" в Печатниках откроется до конца этого года. Об этом заявил заместитель руководителя департамента культуры Владимир Филиппов, сообщает Агентство "Москва".

По словам Филиппова, работы по реконструкции близятся к завершению. После окончания реставрационных работ кинотеатр станет большим культурным центром.

Ранее m24.ru сообщало, что в киноцентре "Эльдар" создадут музей советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова.

Как подчеркнул Филиппов, все кинотеатры в городе объединили в сеть "Московское кино". Он также добавил, что в рамках Года кино в кинотеатрах пройдут квесты и различные образовательные проекты.

Осенью прошлого года президент РФ объявил 2016 год Годом российского кино. Цель проекта – развитие отечественного кинематографа и укрепление его позиций за рубежом. Планируется выпускать больше российских фильмов, модернизировать киностудии и, при необходимости, менять законодательство.

Особое внимание будет уделено развитию сети кинотеатров в малых городах России. В планах переоборудовать около 200 кинозалов.

Существует официальный сайт Года российского кино, где все желающие смогут найти новости отечественной киноиндустрии, интервью с известными деятелями кинематографа и многое другое.

Кроме того, здесь можно найти информацию о мероприятиях, посвященных Году кино – показах фильмов, встречах с мастерами, выставках, экскурсиях. Например, любителей отечественных картин ждет акция "Ночь кино", запуск обновленных цехов "Ленфильма" и прочее.