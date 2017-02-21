Павел Буре объяснил причину отказа от гражданства США

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Известный российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему отказался от гражданства США, сообщает агентство "Р-Спорт".

Он заявил, что считает себя русским человеком, уже шесть лет постоянно проживает в России и воспринимает Москву, как свой дом. Кроме того, он больше не работает в США, поэтому не нуждается в американском гражданстве. Буре добавил, что отказался от второго паспорта еще год назад.

О том, что хоккеист принял решение отказаться от американского гражданства стало известно во вторник.

В США Буре выступал с 1991 по 2003 год. Он играл в НХЛ за "Ванкувер", "Флориду" и "Нью-Йорк Рейнджерс". В 2012 году форвард был включен в Зал славы лиги.