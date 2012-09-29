Финляндию могут признать опасной для россиян с детьми

Павел Астахов. Фото:ИТАР-ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов считает, что Финляндию следует объявить страной опасной для жизни российских семей с детьми. По его мнению, к этой мере следует прибегнуть в случае отказа финских властей от переговоров по вопросам защиты детей. Накануне у проживающей там россиянки отобрали четверых детей.

Детский омбудсмен Павел Астахов готовит обращение в Министерство иностранных дел России с просьбой оказать всестороннюю помощь россиянке Анастасии Завгородней. Также он собирается подготовить спецдоклад президенту России, касающийся положения российских детей в Финляндии.

Поводом для этого стал инцидент с россиянкой Анастасии Завгородней, проживающей в финском городе Вантаа. Местные власти отобрали у нее четверых детей, после того как старшая девочка рассказала, что папа ее шлепнул. Сначала по заявлению учительницы забрали старшую девочку шести лет и двухлетних близнецов, а накануне забрали и новорожденного ребенка. Матери не дают полноценно общаться с младенцем, не дают кормить грудью. Всех детей определили в приют, а затем в приемную семью.

"Финская система защиты детей не предлагает альтернативы в кризисных семейных ситуациях. Изъятие детей - опасный ювенальный конвейер. Российским семьям с детьми крайне опасно оставаться в заложниках финских социальных служб", - заявил Астахов.

Это далеко не первый инцидент изъятия детей из семьи в Финляндии. По мнению детского омбудсмена, трагедии семьи Салонен, Рантала, Завгородних продолжают происходить из-за "агрессивных и нецивилизованных действий финских соцслужб".

"Мы должны найти способ убедить финские власти в необходимости диалога с Россией по вопросам защиты детей и добиться подписания двустороннего соглашения. При отказе от переговоров Финляндию следует объявить страной опасной для жизни иностранных (российских) семей с детьми", - считает Павел Астахов.