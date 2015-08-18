По заявлению об угрозах в адрес помощницы Астахова завели уголовное дело

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Уголовное дело об угрозах жизни возбуждено по заявлению Анны Левченко, помощницы детского омбудсмена Павла Астахова, сообщает агентство МИА "Россия сегодня" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного главка МВД Андрея Галиакберова.

Напомним, недавно пресс-служба детского омбудсмена сообщила, что злоумышленники заблокировали группу организации по борьбе с педофилией в социальной сети "ВКонтакте" и взломали сайт pedofil.net.

Кроме того, через социальные сети, электронную почту и телефон в адрес Левченко стали поступать многочисленные угрозы жизни и здоровью.

В связи с этим Павел Астахов направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Материалы об этом были переданы в полицию для проверки.