Астахов предложил сажать за хранение детской порнографии

Павел Астахов. Фото: ИТАР-ТАСС

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов предложил ввести уголовную ответственность за изготовление, хранение и перевозку через границу детской порнографии.

Астахов в ходе совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым отметил, что за последние 3,5 года жертвами преступлений стали 348192 детей и подростков, из которых 6013 погибли. 24690 детей стали жертвами изнасилований, сообщает сайт омбудсмена.

По мнению Астахова, решить проблему роста преступлений против детей помогут только самые жесткие меры. Омбудсмен предложил ввести в Уголовный кодекс РФ понятие "детская порнография" и установить уголовное наказание за изготовление, хранение и перевозку через границу детского порно.

Кроме того, Астахов считает, что правоохранительные органы должны наблюдать за лицами, отбывшими срок за изнасилование. В числе других предложений омбудсмена - организация системы профессиональной подготовки и повышения квалификации детских суицидологов и сексологов, а также детских экспертов-психиатров и клинических психологов.

Омбудсмен особо отметил увеличение количества случаев сексуального насилия в отношении детей. В первом полугодии 2012 года совершено около пяти тысяч преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2011 года. По словам Астахова, злоумышленники все чаще используют Интернет для изготовления детской порнографии.