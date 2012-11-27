Подмосковная школьница установила мировой рекорд в пауэрлифтинге

Школьница из Химок стала чемпионкой по пауэрлифтингу

13-летняя школьница из подмосковных Химок Марьяна Наумова установила мировой рекорд в пауэрлифтинге. Девушка сумела поднять штангу весом в 90 кг.

Рекордное достижение было установлено на турнире по пауэрлифтингу, который прошел в Лас-Вегасе. Марьяне не просто удалось выиграть турнир с солидным отрывом от преследовательниц, но и установить новый мировой рекорд в пауэрлифтинге - никогда раньше спортсменка младше 18 лет не поднимала штангу такого веса.

Отметим, что 13-летняя девочка занимается пауэрлифтингом всего три года и за это время ей удалось установить 14 мировых рекордов. В детстве Марьяна занималась спортивной аэробикой.