На майские праздники центр Москвы превратится в блошиный рынок

Фото: ИТАР-ТАСС

После успешной рождественской ярмарки московские власти решили провести еще два аналогичных мероприятия - на Пасху и майские праздники. Обе весенние ярмарки будут длиться по одной неделе. Как рассказала М24.ru заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, майскую ярмарку стилизуют под блошиный рынок "Левша", а павильоны расположатся на тех же площадках, где были рождественские. К слову, по словам разработчиков проекта, на Масленицу проводить ярмарки не планируется.

"Одна из ярмарок пройдет с 1 по 7 мая, снова будут представлены европейские города, уже согласились Берлин, Париж и Вена. Ярмарка будет большая и интересная, "хипстерская", а-ля блошиный рынок "Левша". Хотим объединить ярмарки общей идеей, и если на рождественских был паспорт, в котором отмечалось посещение всех торговых точек, то здесь мы сделаем квест. Возможно, необходимо будет обойти площадки, собрать значки ГТО ( "Готов к труду и обороне") и получить приз", - сказала Сергунина.

Сами павильоны с продукцией планируется разбить по периодам - например, период Великой Отечественной войны, брежневский и т.д. Как пояснила М24.ru один из авторов проекта, директор центра поддержки и развития ярмарочной деятельности "Русская ярмарка" Ирина Сухотина, майские мероприятия пройдут под девизом "альтернатива дачи" - москвичам, оставшимся с городе, предложат мастер-классы на свежем воздухе - спортивные мероприятия, гастрономические шоу и даже мастер-класс по земледелию в мини-теплице. "Блошиный рынок, который мы предлагаем разделить на эпохи, сформируется по заявкам жителей. При этом мы выберем товары - старые книги, посуду, чтобы это не превратилось в рынок старьевщиков. Может быть, мы попросим продавцов одеваться в народные костюмы, или в стиле определенной эпохи. Выставляться они смогут бесплатно, но мы будем следить за высоким уровнем продукции, чтобы предоставить москвичам интересный продукт", - заключила Сухотина.

Напомним, крупнейший блошиный рынок московского региона "Левша" после многочисленных переездов вновь открылся на севере столицы, рядом с Химками, в январе 2014 года. Барахолке дали разрешение на торговлю до осени 2018 года.

Что касается пасхальной ярмарки, то она пройдет с 21 по 27 апреля, и не будет такой масштабной, как майская. Планируется, что пасхальная ярмарка будет ориентирована на благотворительность. "Детские дома и благотворительные организации предоставят свою продукцию, например, поделки детей, и все вырученные средства направят на лечение больных", - сказала Наталья Сергунина. При этом на на пасхальной ярмарке будут выступать хоровые коллективы, в том числе, возможно, казачьи. "Площадок, возможно, будет чуть поменьше, чем на рождественской и майской - это зависит от количества товара, который мы будем реализовывать", - сказала заммэра. Город планирует официально объявить о двух новых ярмарках в середине февраля, тогда же московские власти начнут приглашать туда участников.

Ирина Сухотина, в свою очередь, отметила, что прошедшие рождественские мероприятия пользовались большой популярностью, особенно это касалось интерактивных программ. "И в этот раз мы запланировали интерактив - в рамках пасхальной ярмарки мы хотим сделать мини-музеи русского костюма и икон, мастер-классы "Звонница". Традиционно в Пасху прихожане могли сами звонить в колокол в церкви, москвичи смогут это сделать на улицах города. Кроме того, можно будет научиться расписывать яйца, пасхальных кроликов, готовить сладости", - отметила Сухотина.

К слову, на Масленицу ярмарки проводиться не будут, добавила Ирина Сухотина. Зато, как сообщалось ранее, интересные мероприятия пройдут в парках. В частности, парк Горького организует несколько мастер-классов: по изготовлению матрешек, игре на русских народных инструментах, по изготовлению поделок из природных материалов, созданию оберегов, плетению из бересты, аквагриму, приготовлению блинов.

Коллекционер художественного проекта "Блошиный рынок", владелец коллекции винтажных очков Марина Дутова сказала М24.ru, что хотела бы выставить некоторую часть коллекции на майской ярмарке, но не уверена, что уличный формат подходит для дорогих раритетных вещей. "На такие ярмарки горожане приходят погулять, посмотреть, купить сувениры, народное творчество, но не винтажные очки 900-х годов. То, что московские власти заинтересовались блошиными рынками, хорошо, но важно не превратить их в балаган с матрешками и балалайками", - сказала Дутова. По ее словам, в Европе стихийные ярмарки проводят каждые выходные. "Жители районов приносят какие-то свои вещи, которые жалко выкинуть, и среди них иногда находятся настоящие жемчужины. Блошиный рынок - это неформальное движение, и власти могут его регулировать, охранять безопасность, но не возглавлять", - заключила Дутова.

"Чтобы москвичи чувствовали сопричастность, нужно организовывать блошиные рынки вместе с ними, чтобы каждый мог прийти и продать свои вещи", - добавил руководитель проекта UrbanUrban Егор Коробейников.

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" ежегодным, при этом увеличить географию приглашенных и количество площадок. Напомним, что ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице 20 декабря. Он позволил всем желающим посетить Данию, Чехию, Австрию, Германию и побывать в известных российских городах, не покидая Москвы. Всего было открыто 34 площадки, причем 20 из них расположились в центре и были соединены пешеходными маршрутами. За период новогодних праздников ярмарки посетили более 6 миллионов человек.

Марина Курганская