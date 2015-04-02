В пост москвичи предпочитают покупать грибы, ягоды и каши – Немерюк

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Во время поста в столице уменьшаются продажи мяса и молочной продукции. При этом москвичи предпочитают покупать грибы, ягоды и каши. Об этом сообщил глава департамента торговли Алексей Немерюк.

"Уменьшаются в пост продажи молочной и мясной продукции, но есть рост продаж грибов, ягод и каш на 25-30 процентов", – приводит слова Немерюка корреспондент M24.ru. Кроме того, глава ведомства отметил, что спрос на гречку у москвичей вырос на 20 процентов.

Также Немерюк рассказал, что на Пасху в городе будут продавать 20 видов куличей, а всего подготовят 800 тонн выпечки. Цены на куличи при этом будут варьироваться от 39 до 300 рублей. Глава департамента торговли добавил, что планируется продать около 100 миллионов яиц.

Напомним, с 12 по 19 апреля в столице пройдет фестиваль "Пасхальный дар". Праздничные мероприятия охватят сразу 17 площадок в центре Москвы. В фестивале примут участие 34 ресторана. Кроме того, на время празднеств на площадках обустроят 130 шале. В их меню войдут куличи и творожная пасха, кондитерские изделия и выпечка, чайные коктейли, напитки и многое другое.

На фестивале пройдут мастер-классы от шеф-поваров московских ресторанов по приготовлению пасхальных блюд, выставки старинных рекламных плакатов и исторические лекции и экскурсии по Замоскворечью. Кроме того, гостей мероприятия ожидает выступление народных коллективов и исполнение русских песен и романсов.

Одной из самых примечательных площадок фестиваля станет Стрелецкая слобода – историческая реконструкция русского быта XVII – XVIII веков. Она расположится на Кузнецком Мосту. Здесь каждый желающий сможет принять участие в строительстве часовни, которая затем будет передана в дар Русской православной церкви.

Тут же пройдут исторические мастер-классы по деревообработке, кожевенному мастерству, кузнечному делу и другим ремеслам. На благотворительных концертах выступит хор слабовидящих детей.