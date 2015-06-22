Группа Muse: "Поклонники в Москве – сумасшедшие!"

Фото: m24.ru/ Юлия Иванко

19 июня группа Muse дала единственный концерт в Москве. Музыканты коллектива в интервью для телеканала "Москва 24" рассказали о новом альбоме, самых лучших московских поклонниках и о любви к Сергею Рахманинову.

Концерт группы Muse на столичном стадионе "Открытие Арена" стал одним из главных музыкальных событий этого лета. Шоу получилось зрелищным. Хотя и начался концерт намного позже запланированного времени, гости мероприятия, более 40 тысяч человек, остались довольны: энергетика, которая исходит от музыкантов, перекрывала все негативные эмоции.

Группа выступала в Москве уже в третий раз. Помимо композиций с нового альбома Drones, музыканты исполнили такие хиты, как Supermassive Black Hole, Hysteria, Stockholm Syndrome и многие другие.

– Добро пожаловать в Москву. Как вам город? Вы здесь не впервые. Какие планы?

– В Москве мы всегда стараемся тусоваться с местными. Едим местную еду. Мы делаем так везде, куда бы мы ни приезжали. И поклонники здесь самые лучшие. Они просто сумасшедшие! В них столько энергии!

– В чем заключается идея этого альбома? В нем прослеживается целая сюжетная линия: история человека, который проходит от тьмы к свету. Как вообще она появилась?

– Альбом рассказывает о путешествии человека, потерявшего надежду. На него оказывает влияние среда, окружающие люди, друзья. Он идет в армию и привыкает к военному режиму. И в конце концов он просыпается и начинает думать о себе. Тексты в наших песнях очень личные. Мэт пришел к нам с идеей сделать концептуальный альбом, и мы его поддержали.

Фото: m24.ru/ Юлия Иванко

– Ваш новый альбом получился рок-н-рольным.

– Он звучит так, как мы обычно играем на концертах. Здесь меньше электронного звучания и меньше оркестрового звучания. Здесь больше рока.

– Известна ваша любовь к Рахманинову. Откуда она появилась?

– Не знаю даже. В наши песни мы тоже интегрируем звучание пианино. Рахманинов определенно на нас повлиял. Он всегда был, есть и будет нашим идейным вдохновителем.

– Рахманинов может и оказал влияние, но критики вас часто сравнивают с группой Queen.

– Знаете, мне не важно, кто там нас с кем сравнивает. За столько лет существования группы на нас повлияло такое количество артистов и столько разных музыкальных стилей. Если у кого-то есть хоть какое-то мнение на наш счет, то и замечательно. Здорово, когда мнения разделяются. Тогда зарождается эмоция.

Фото: facebook.com/parklivefest

– Ну и напоследок. Как вы отметили день рождения солиста Мэтью Бэлами? Он ведь был прямо накануне приезда в Москву.

– Мы были в самом романтичном городе – Париже. Давали интервью. А потом только вернулись в Лондон и здорово повеселились. Японской еды поели. А в Москве я еще хочу местные ресторанчики изучить.