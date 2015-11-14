Восемь террористов ликвидированы в Париже

Фото: Jerome Delay/AP/ТАСС

Восемь человек, причастных к совершению террористических актов в Париже уничтожены, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По их информации, четыре террориста были уничтожены в концертном зале Bataclan: трое привели в действие пояса смертников, один был ликвидирован стражами порядка.

Около стадиона Stade de France взрывы совершили трое смертников, уточняет AFP. По информации источников, еще один террорист совершил самоподрыв неподалеку от Bataclan, на бульваре Вольтер.

Сообщники террористов еще могут находиться на свободе, заявил прокурор столицы Франции Франсуа Моленс.

Серия терактов в Париже произошла вечером в пятницу, 13 ноября. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников.

Как сообщает мэрия Франции, в результате терактов погибли не менее 140 человек. Около 100 человек погибли при захвате заложников в парижском театре "Батаклан", еще 40 стали жертвами терактов в других районах столицы.