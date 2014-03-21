Иван Гончаров: "Не обидно, что занял четвертое место"

Иван Гончаров. Фото: ИТАР-ТАСС

Одним из самых запоминающихся моментов на Паралимпийских играх в Сочи стала биатлонная гонка на 12,5 километров. По ее итогам первые четыре места заняли российские паралимпийцы. Иван Гончаров в той гонке не смог выиграть медаль. В интервью M24.ru спортсмен рассказал, что не расстроен четвертому месту в гонке, а также отметил, что успешное выступление россиян на Паралимпиаде поменяет отношение к инвалидам.

- Иван, как бы вы оценили свое выступление на Паралимпиаде?

- Это лучший результат, который я мог показать на этих Паралимпийских играх. Если бы кто-нибудь из моих товарищей по команде ошибся, тогда может быть был поближе. А так, передо мной весь пьедестал заняли наши ребята, поэтому мое четвертое место в гонке на 12,5 километров… Даже не обидно, честно. Если бы пустили на подиум кого-то из иностранцев, тогда да, я бы расстроился. А в нынешней ситуацию считаю результат достойным. Пусть я и четвертый, но рядом с ребятами.

- Ожидали, что российская сборная выиграет столько медалей? 80 наград, новый рекорд Паралимпийских игр.

- Конечно нет. Мы, спортсмены, делаем то, что делаем. Выступаем, боремся до конца и стараемся показать как можно лучший результат. А уже этот медальный зачет складывается из наших стараний. Мы даже не заморачиваемся по такому поводу, сколько будет медалей, какое место в общем зачете займем. Потом уже конечно следим. Хотя столько медалей - это приятно, наш общекомандный результат.

- Как вам спортивная инфраструктура в Сочи? Бытовых проблем не было?

- Понимаете, если человек захочет придраться, то найдет к чему. И в деревне у нас шикарно было, и объекты спортивные замечательные. На самом деле были созданы все условия. Лично я доволен всем на 150 процентов. Никаких "косяков" не было.

- Паралимпиада закончилась, теперь отдыхать? Или уже начинаете готовиться к новым стартам?

- Знаете, так долго готовились к Сочи, сейчас все закончилоась и какая-то внутренняя пустота, грустно немного. Даже небольшая апатия наверно. Но неделька пройдет, уедем на сборы, начнем тренироваться и все войдет в норму.

Иван Гончаров. Фото: ИТАР-ТАСС

- То есть времени на отдых почти нет?

- Да, не так много. В воскресенье 23 марта мы уезжаем на сбор в Ижевск, у нас там чемпионат России. После этого у нас снова сбор через неделю. Дома особо не побудешь. Но надо готовиться дальше. Сочи прошли, пора тренироваться.

- А о следующей Паралимпиаде не задумывались еще?

- Будем готовиться, посмотрим. Команда снова будет собираться, в нее надо попытаться попасть, то есть все заново. Поживем-увидим, как получится, может и увидите меня еще в Корее.

- С иностранными спортсменами не было конфликтов?

- Замечательная дружеская атмосфера. Ребята пашут как и мы, хоть и соперники, но соревнуемся с ними только на трассе. В жизни общаемся, приветливо относимся друг другу. Наверно, ни одного человека не назову, кто плохо относился бы или не общались с которым.

- Насколько на выступления влияла непростая погода в Сочи? Все-таки и туман, и дождь.

- Мы готовились и были готовы к любой погоде. Хоть ураган - все равно вышли бы, топили бы снег под нашими лыжнями. Честно говоря, плохая погода на нас никак не повлияла. Единственное, когда в последний день 10 километров бежали, сервисмены со смазкой не попали, из-за этого было тяжело бороться за призы. А так, в принципе, все идеально сложилось.

- Что-то особенно впечатлило особенно на сочинской Паралимпиаде?

- Очень понравилась обстановка на Играх. Но вот на открытие и закрытие Паралимпиады я не ездил. Наверно, потому что очень впечатлительный человек, пропускаю все через свое сердце. И эмоционально мне тяжеловато, и так уже выжат как лимон был, поэтому на закрытие не поехал. Я помогал ребятам-волонтерам собираться, сумки и рюкзаки разобрать.

Удивила также погода в последний день. Снег сильный повалил, до 50 см выпало. Я такого снегопада давно не видел. Хотя за день до этого был ливень.

- Как вы считаете, такой успех россиян на Паралимпиаде повлияет на отношении в стране к инвалидам?

- Конечно! Отношение к инвалидам уже изменилось. И даже в магазинах начали пандусы делать не для "галочки", а человеческие, нормальные, чтобы люди на коляске могли подняться. Естественно, такой успех на Играх поменяет мировоззрение. Люди теперь смотрят на инвалида не как на попрошайку в метро, а как на человека, который живет рядом с ними, такой же как и они. Сейчас об этом заговорили, это показывают и быстро этот процесс пойдет. И все будет хорошо.

Даниил Адамов