Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Оборона

26 апреля 2012, 12:22

Назначен командующий первой ночной репетицией Парада Победы

Парад Победы Красная площадь Великая Отечественная война оборона репетиции

Первой ночной репетицией военного парада на Красной площади в честь Дня Победы будет командовать замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Валерий Герасимов. Об этом сообщил представитель управления пресс-службы и информации МО РФ по Сухопутным войскам полковник Сергей Власов.

Репетиция пройдет в четверг 26 апреля.

"Сегодня, в 22:00 на Красной площади состоится первая ночная тренировка военного парада в ознаменование 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тренировка парадных расчетов пройдет под командованием заместителя начальника Генштаба генерал-полковника В. Герасимова", - передает "Интерфакс" слова Власова.

Ночные репетиции парада в честь Дня Победы пройдут также 30 апреля и 3 мая, добавил он.
"6 мая пройдет генеральная репетиция военного парада", - сказал Власов.

26 апреля, как и в другие дни проведения тренировок, с 18:00 будет ограничено движение автотранспорта для обеспечения передвижения колонн военной техники из района Ходынского поля в центр Москвы. Ограничения вводятся городскими органами ГИБДД.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать