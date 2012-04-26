Назначен командующий первой ночной репетицией Парада Победы

Первой ночной репетицией военного парада на Красной площади в честь Дня Победы будет командовать замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Валерий Герасимов. Об этом сообщил представитель управления пресс-службы и информации МО РФ по Сухопутным войскам полковник Сергей Власов.

Репетиция пройдет в четверг 26 апреля.

"Сегодня, в 22:00 на Красной площади состоится первая ночная тренировка военного парада в ознаменование 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тренировка парадных расчетов пройдет под командованием заместителя начальника Генштаба генерал-полковника В. Герасимова", - передает "Интерфакс" слова Власова.

Ночные репетиции парада в честь Дня Победы пройдут также 30 апреля и 3 мая, добавил он.

"6 мая пройдет генеральная репетиция военного парада", - сказал Власов.

26 апреля, как и в другие дни проведения тренировок, с 18:00 будет ограничено движение автотранспорта для обеспечения передвижения колонн военной техники из района Ходынского поля в центр Москвы. Ограничения вводятся городскими органами ГИБДД.