В апреле и мае на Красной площади пройдут 4 репетиции парада Победы

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренировки по подготовке к параду Победы пройдут на Красной площади 25, 29 апреля и 3 мая. Они будут начинаться в 22:00. Кроме того, генеральная репетиция парада назначена на 10.00 7 мая, доложил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин на совещании в ситуационном центре Минобороны.

Он отметил, что на тренировках будет отработан весь комплекс мероприятий в соответствии с ритуалом проведения военного парада, сообщает ИТАР-ТАСС.

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что основная часть подготовки к параду должна проходить за пределами столицы.