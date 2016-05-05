Первая репетиция воздушной части парада Победы пройдет над Москвой

На Красной площади пройдет репетиция воздушной части парада Победы

В четверг в Москве пройдет первая репетиция воздушной части парада Победы, сообщает телеканал "Москва 24".

Репетиция начнется в 10:50. Всего над столицей пролетит 71 самолет и вертолет Воздушно-космических сил России. Такое количество авиационной техники символизирует 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в этом году в параде примет участие новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, в прошлом году поступивший в состав ВКС России. В парадном строю авиации представят 17 групп – это дозаправщики, тяжелые самолеты, армейская, оперативно-тактическая, дальняя и военно-транспортная авиации.

Пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" традиционно продемонстрируют знаменитый "Кубинский бриллиант" в составе пяти самолетов Су-27 и четверки МиГ-29. Летчики Липецкого авиацентра покажут воздушное построение "Тактическое крыло". Его создадут из 10 самолетов.

Завершат программу воздушные суда Су-25 "Грач", которые раскрасят столичное небо цветами российского флага. Все вертолеты, штурмовики Су-25 и пилотажные группы вылетают на парад с аэродрома Кубинка. Для остальных самолетов задействовано около десяти аэродромов в разных регионах России.

Напомним, видеосервис городских трансляций "Окно в город" покажет парад Победы и его репетиции. 36 камер покажут, как военная техника идет от Ходынского поля до Красной площади.

Пользователи смогут переключаться между камерами – они установлены на всем маршруте следования. 5 мая репетиция пройдет вечером, а 7 мая она начнется в 10:00.