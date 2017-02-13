Взрыв на акции протеста в Пакистане унес жизни более 10 человек

Фото: ТАСС/AP/K.M. Chaudhry

По меньшей мере, 11 человек погибли в результате взрыва в пакистанском городе Лахор, сообщает BBC.

В понедельник вечером прогремел взрыв на площади неподалеку от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади шла акция протеста против изменений в законодательство по контролю за оборотом лекарств.

На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, аптек, медицинских учреждений. За порядком следила полиция. На митинге работали местные журналисты.

Точная причина взрыва до сих пор неизвестна. СМИ отмечают, что на месте ЧП загорелся автомобиль.