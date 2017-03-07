Форма поиска по сайту

США начали размещать противоракетные системы THAAD в Южной Корее

Фото: Imago/ТАСС

США приступили к размещению противоракет THAAD в Южной Корее, сообщает РИА Новости.

Военно-транспортный самолет C-17 уже доставил компоненты батарей на военную базу в Осане. ПРО установят на месте бывшего поля для гольфа, развертывание завершат в апреле-мае.

Батарея THAAD будет состоять из нескольких (от четырех до девяти) подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет. Радиус действия не превышает 200 километров. Вашингтон и Сеул договорились развернуть THAAD в июле 2016 года под предлогом угрозы со стороны Пхеньяна.

