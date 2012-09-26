Форма поиска по сайту

26 сентября 2012, 11:34

Безопасность

Сотрудники столичной полиции должны будут сдать экзамены на знание ПДД

Московским полицейским, которые водят служебные машины, предстоит сдать экзамены на знание ПДД

Все сотрудники столичной полиции, которые пользуются служебным транспортом, в ближайшее время должны будут сдать экзамены на знание правил дорожного движения.

"Все сотрудники, за которыми закреплен служебный транспорт, в ближайшее время будут обязаны сдать экзамен на знание правил. Кроме того, сотрудникам полиции, имеющим водительские права и управляющим личным транспортом, также будет рекомендовано сдать экзамены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями аварий с участием стражей порядка.

ПДД полиция экзамены полицейские

