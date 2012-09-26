Сотрудники столичной полиции должны будут сдать экзамены на знание ПДД

Московским полицейским, которые водят служебные машины, предстоит сдать экзамены на знание ПДД

Все сотрудники столичной полиции, которые пользуются служебным транспортом, в ближайшее время должны будут сдать экзамены на знание правил дорожного движения.

"Все сотрудники, за которыми закреплен служебный транспорт, в ближайшее время будут обязаны сдать экзамен на знание правил. Кроме того, сотрудникам полиции, имеющим водительские права и управляющим личным транспортом, также будет рекомендовано сдать экзамены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями аварий с участием стражей порядка.