ГИБДД вводит новую систему штрафов для водителей

Водителей предлагают лишать прав за четыре нарушения дорожных правил, которые войдут в список наиболее опасных. С такой инициативой выступили в ГИБДД.

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это вызовет рост коррупции среди инспекторов.

"Этой инициативой ГИБДД пытается вернуть нас в 1990-е годы, когда торжествовала так называемая бальная система. Мне кажется, предложение связано с тем что в последнее время нарушения в большей степени фиксируют комплексы фото- и видеофиксации, а сотрудников ГИБДД с дороги по возможности убирают.

Здесь очень много несуразностей. Во-первых, за последнее нарушение, за которое предлагают лишать прав, фактически будет назначаться двойное наказание. Это противоречит Конституции.

Кроме того, может случится так, что первое нарушение из этих четырех станет наиболее опасным, например, проезд на красный свет и создание ДТП. А последнее вообще никому не угрожало, но именно за него лишат прав. И какая разница, кто выявил нарушение: камера или инспектор?", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", ГИБДД предлагает создать список особо опасных нарушений. В него входит более 20 пунктов, например, превышение скорости, езда без ремня безопасности, без прав, игнорирование требования знаков и разметки, управление автомобилем с неисправными тормозами, проезд на красный свет и другие.

Накануне Госдума разрешила отнимать водительские права у должников по штрафам за нарушение ПДД или у тех, кто не уплатил алименты на сумму более 10 тысяч рублей.

Данная мера будет применяться, если задолженность превышает 10 тысяч рублей. Закон вступит в силу 15 января 2016 года.

Закон также ограничивает пользование правами и задолжавших выплаты по возмещению вреда, причиненного здоровью; возмещению вреда в связи со смертью кормильца; возмещению ущерба, причиненного преступлением; за неисполнение решений суда в социально значимых ситуациях – так, невыполнение одним из родителей решения суда о встречах с ребенком в случае развода.