Полиция изъяла удостоверение у москвича, 34 раза нарушившего ПДД

Фото: ИТАР-ТАСС

Нарушитель правил дорожного движения пытался уйти от ответственности, а затем угрожал выложить запись разговора с автоинспектором в интернет. Выяснилось, что за последние два года он нарушил ПДД 34 раза.

Автомобилиста, выехавшего на трамвайные пути встречного направления, инспектор ДПС задержал на столичной улице Краснобогатырская 18 сентября около 8.35. Как сообщает 19 сентября ГУ МВД по Москве, водитель отказался предъявить удостоверение и попытался скрыться, но был задержан.

После приезда наряда ОМВД по району Богородское нарушитель передал полиции документы, но отказался подписать протокол о нарушении ПДД.

Через некоторое время 27-летний москвич приехал в отдел ДПС Восточного округа и потребовал, чтобы ему вернули водительское удостоверение. Диалог с инспектором он записал на видеокамеру мобильного телефона, а после отказа вернуть удостоверение пообещал выложить запись в интернет.

Вскоре полиция установила, что за 2011-2012 годы москвич нарушил ПДД 34 раза. Кроме того, в 2009 году он был объявлен в федеральный розыск после побега из психиатрической больницы.