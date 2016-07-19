На 40 перекрестках Москвы начнут фиксировать заезд за стоп-линию

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) к концу года оснастит 40 перекрестков камерами фиксирующими заезд за стоп-линию и стоянку на переходах, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Горшков.

"На двух перекрестках уже сейчас ведется "боевая" эксплуатация камер – там фиксируют заезд за стоп-линию, проезд на красный свет. Это отдельное решение по регулируемым перекресткам. Они показывают эффект. Когда будет принято решение о том, что проект успешный, то мы передадим его в промышленную эксплуатацию. Тогда количество перекрестков может быть расширено", – цитирует Горшкова Агентство "Москва".

Решение по установке камер на перекрестах нужно принимать в индивидуальном порядке. "Некоторые мы можем закрывать одним комплексом, какие-то – четырьмя, какие-то перекрестки требуют по восемь камер одновременно", – пояснил Горшков.

Также сейчас в городе тестируются две камеры, которые фиксируют автомобили. Они установлены на нерегулируемом пешеходном переходе. В случае успеха пилотного проекта такие камеры планируется внедрять повсеместно.

Ранее Горшков сообщал, что ведомство планирует начать фиксировать автомобили с выключенными фарами в автоматическом режиме на всех столичных камерах. Сейчас пять камер ЦОДД в пилотном режиме фиксируют это нарушение на северо-западе Москвы.