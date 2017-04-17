Байкер стартует первым: почему мотоциклисты получают преимущества

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Российские мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Для них хотят выделить отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках, а также разрешить ездить между рядами машин. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД проработать возможность таких изменений в ПДД.

Минтранс и правительство Москвы планируют провести эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии. По словам главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, сегодня на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. И стартуют они также вместе с автомобилями. А это небезопасно. Так, столичные власти выберут перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая – для автомобилей, вторая с интервалом три-пять метров – для мотоциклистов. Такая разметка уже применяется в некоторых странах. "Если эксперимент будет признан удачным, потребуется внесение изменений в законодательство", – рассказал "Коммерсанту" Александр Шумский. Кроме того, МВД, Минтранс и "Открытое правительство" должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами. И в течение месяца представить в правительство РФ соответствующий доклад. "Сейчас этот вопрос вообще не урегулирован. Двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. А если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то тут вообще непонятно, кто виноват, ведь оба правила соблюдали. На все эти вопросы должен быть дан ответ", – сказал Шумский.

"Нужно определять конкретную дистанцию между автомобилем и мотоциклом"

Руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов уверен, что сначала нужно определить дистанцию между автомобилистом и мотоциклистом на междурядье.

"Мотоциклисты могут ездить везде, однако вводить официальное разрешение на езду между рядов не целесообразно, потому что непонятно, каким образом это будут отслеживать. В этом случае нужно определять конкретную дистанцию, безопасный интервал и так далее. Если мотоциклист не может проехать между рядов, что в этом случае делать автомобилисту? Подвинуться, пропустить или не обращать внимания? Если законопроект будет действительно продуманным – то почему бы и нет. Другое дело, что тогда придется проделать достаточно большую работу", – рассказал Иванов в эфире Москва FM.

"Смысл двойной стоп-линии заключается в том, чтобы мотоциклист или велосипедист не стоял между автомобилями, а проехал затор"

А вот насчет организации стоп-линии эксперт настроен более оптимистично. "Смысл двойной стоп-линии, в свою очередь, заключается в том, чтобы мотоциклист или велосипедист не стоял между автомобилями, а проехал затор. Это действительно безопасно. Если технически это удастся осуществить в российских реалиях, нововведение будет полезно не столько для мотоциклистов, сколько для велосипедистов и водителей скутеров, которые стартуют медленней. В целом идея законопроекта замечательная, главное, чтобы ее реализовали по-человечески", – сказал Иванов.

Свои опасения по поводу организации стоп-линии высказал председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин. "Что касается стоп-линии для мотоциклистов, здесь можно опасаться лишь того, что автомобилисты сочтут эту линию предназначенной для них, в связи с чем могут начаться неразбериха и хаос. Но это опасение не колеблет изначальный разумный замысел", – заявил он в эфире Москва FM.

Похмелкин также отметил, что участникам дорожного движения нужно помнить о тех приоритетах, которые устанавливаются для того или иного транспортного средства.

"Всего, конечно, разрешать нельзя. Но если мотоциклисты не будут пользоваться габаритными преимуществами своего транспортного средства, целесообразность езды на нем будет сомнительной. Да, мотоциклисты сегодня итак ездят между рядами: я не думаю, что это нужно законодательно закреплять, но и запрещать это тоже не нужно. Конечно, автомобилистам и мотоциклистам надо осознавать приоритеты друг друга на дорогах и помнить про преимущества того или иного транспортного средства", – заключил эксперт.



"Не стоит забывать про сезонность мотодвижения"

Директор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения Андрей Погребняк считает, что сначала нужно провести пилотный проект, а потом внедрять новые правила на дороги.

"На самом деле, мы приходим к европейским нормам ПДД (о том, зачем это нужно делать в России, – читайте в материале m24.ru). Такая практика есть во многих городах Европы. И вообще у нас эталоном организации движения безопасности являются Лондон и Сингапур. Но в первую очередь, нужно понять, на каких перекрестках нужно размещать две стоп-линии, а на каких – нет. Ведь мотодвижение, хоть и имеет широкое распространение, но не во всех регионов. Кроме того, не стоит забывать про сезонность", – подчеркнул Погребняк.



"Нужен скоростной контроль"

Он также подчеркнул, что нужно отдельно проработать правила движения мотоциклистов между рядами.

"Основная проблема в том, что когда мотоциклисты движутся между рядами, их скорость выше, чем скорость движения потока. Поэтому все мероприятия должны быть направлены на то, чтобы все эти моменты максимально нивелировать. Правда, наша ширина рядов позволяет двигаться мотоциклам вместе с автолюбителями. Просто нужен скоростной контроль. Кроме того, многое зависит от самого водителя, от его навыков и от того, как он соблюдает правила. Достаточно вспомнить вчерашнюю страшную трагедию, когда сгорела машина в ДТП. Это было простое пренебрежение правилами дорожного движения, нарушение скоростного режима. Нужно четко понимать и фиксировать состояние улично-дорожной сети и потоков", – сказал эксперт.



"Необходимо возродить умершее и разложившиеся экспертное сообщество в сфере мотобезопасности"

Участник общества "МотоМосква" Андрей Родионов отметил, что размещение для мотоциклистов отдельной стоп-линии позволит повысить безопасность на перекрестках.

"Думаю, что, безусловно, для мотоциклистов это будет удобно: встать и первым стартовать со светофора, имея определенный запас динамики над автомобилями. Здесь ни один мотоциклист спорить не будет. Если мы говорим про безопасность... Любой опытный инструктор, когда будет рассказывать про вождение мотоцикла в городе, подчеркнет, что становится нужно не посередине ряда, даже если вы стоите на светофоре первым, а как можно ближе к тому самому междурядью. У меня и моих друзей было огромное количество ситуаций, когда автомобили не успевали затормозить перед стоп-линией. Было и такое, что когда просто стартуя со светофора, водитель не замечал стоящего перед ним мотоциклиста и, скажем так, насаживал его себе на капот", – объяснил Родионов.

По его словам, вопрос организации мотодвижения нужно рассматривать комплексно. "Я считаю, что этот вопрос нужно рассматривать как с точки зрения статистики, так и с точки зрения безопасности и удобства. Давайте поймем, а что мы хотим? Если мы хотим используя более высокую динамику и маневренность мототранспорта разгрузить транспортный поток города, то здесь нужно возрождать умершее и разложившиеся экспертное сообщество в сфере мотобезопасности. Затем анализировать статистику, основные причины ДТП, и принимать взвешенные разумные решения", – заявил эксперт.



“Обыватели повторяют: "На дороге все равны". Ребята, давайте смотреть правде в глаза. Не равны мы”

Кроме того, Родионов выступил за инициативу разрешить мотоциклистам пользоваться выделенными полосами.

"В 2013 году первый эксперимент с привлечением ГИБДД, ЦОДД и Дептранса проходил на проспекте Андропова. Он был направлен на то, чтобы оценить безопасность движения мотоциклистов в полосе для общественного транспорта. Несколько часов кряду, в час пик около сотни мотоциклов непрерывно двигались в полосе общественного транспорта. И не было создано ни одной аварийной ситуации за время эксперимента. Правда, обыватели в этом ничего хорошего не видят и повторяют: "На дороге все равны". Ребята, давайте смотреть правде в глаза. Не равны мы. Это то же самое, что и сравнивать современное мощное авто с трактором. А мотоциклисты общественному транспорту совсем не помеха. В силу разницы динамики, скорости и маневренности, а также габаритных размеров, автобус и мотоциклы друг другу фактически никак мешать не могут", – отметил Родионов.

4 апреля в Мосгордуме прошел круглый стол "Об общественном совете по вопросам мотодвижения в Москве" , где обсудили возможность разрешить движение на мотоциклах по полосам, выделенным для городского наземного общественного транспорта. Депутаты также рассмотрели вопрос обучения о введении ночной езды для мотоциклистов. Эту инициативу уже поддержали в ГИБДД. Мнение экспертов по этому вопросу разделилось. Так, например, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко считает, что выделенки нужно оставить исключительно для общественного транспорта. А также отметила, что решить проблему помогут скорее видеокамеры и дополнительный контроль.

"Я все-таки считаю, что выделенные полосы должны оставить исключительно для общественного транспорта", – рассказала Святенко m24.ru.

