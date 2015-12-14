Нарушения правил поворота будут фиксировать на камеру

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начнут фиксировать полосу, которую занимает автомобиль при повороте, сообщает Агентство "Москва".

В рамках пилотного проекта установлена одна камера на съезде с ТТК на Варшавское шоссе по направлению в область.

"С 15 декабря мы начинаем фиксировать поворот не из того ряда. Мы в данном случае боремся за снижение аварийности и разгрузку дорог", – рассказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

Он добавил, что именно из-за пренебрежения правилами поворота часто происходят мелкие аварии и, как следствие, большие заторы.

Если проект окажется удачным, его будут развивать в следующем году. В первую очередь камеры появятся на оживленных ТТК и МКАД, а затем в местах, где фиксируется большое количество таких нарушений.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2016 году в столице появятся около 600 дополнительных стационарных комплексов фотовидеофиксации. А с помощью уже действующих, под данным ГИБДД, было раскрыто около 1,5-2 тысяч преступлений, совершенных в 2014 году.

Добавим, что в Москве стационарные комплексы фотовидеофиксации фиксируют превышение скорости, выезд на встречку и на выделенные полосы. Как ранее рассказывал глава ЦОДД Вадим Юрьев, на Тверской улице могут установить камеры для фиксации выезда за стоп-линию.