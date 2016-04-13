Фиксировать поворот из "неправильного" ряда будут еще 18 камер

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Нарушение правил поворота на столичных дорогах будут фиксировать 18 дополнительных камер, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.

Сейчас три камеры фиксируют поворот не из того ряда на Третьем транспортном кольце: это съезд с ТТК на Варшавское шоссе по направлению в область, съезд на Проспект Мира в сторону области и съезд на Ленинградский проспект в сторону области.

"Мы всегда обкатываем технологию на одной точке. Так было с поворотом не из того ряда. Мы обкатывали ее меньше двух недель. За первую неделю было понятно, что это правильное решение, и мы начали его развивать. Сейчас у нас установлено 18 комплексов, которые скоро включатся в эту работу", – сказал Юрьев.

По словам главы ЦОДД, камеры будут работать там, где автомобилисты часто нарушают правила дорожного движения. Например, на проспекте Маршала Жукова комплексы будут фиксировать нарушения на развязке по всем четырем съездам.