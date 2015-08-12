Водителям-новичкам нельзя запрещать ездить на грузовиках – эксперт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Совете Федерации предложили запретить водителям-новичкам ездить на автомобилях с двигателями мощностью больше 100 лошадиных сил. О подготовке соответствующего законопроекта заявил сенатор Владимир Полетаев.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в таких ограничениях нет смысла.

"Кроме категории B, есть еще C и D. В 100 лошадиных сил не попадают "Газели", все грузовики и автобусы. А кто будет управлять этими средствами? В стране дефицит водителей-профессионалов. Их надо доготавливать – это принятая практика во всем мире. Просто водительское удостоверение не дает право работы по найму. Лучше научить и проверить, что человек это умеет", – сказала она.

Эксперт добавила, что скоростные ограничения для начинающих водителей тоже вводить не целесообразно. "Безопасно движение со скоростью потока. Мы проводи эксперимент, в темное время ехали по окраине МКАД со скоростью 70 километров в течение часа. Это действительно опасно", – сказала она.

Как пишет "Коммерсантъ", по словам сенатора Полетаева, вероятность ДТП для начинающих водителей в 1,6 раза выше, чем для водителей со стажем больше четырех лет. По данным ГИБДД, в январе–июле 2015 года в России молодые водители со стажем до трех лет попадали в ДТП 9,9 тысячи раз. Это на 17 процентов меньше, чем годом ранее.

Ранее сенаторы попросили правительство рассмотреть возможность снижения скорости движения автомобилей в городах до 50 километров в час. По их мнению, такие меры позволят "сократить количество ДТП и уровень смертности на дорогах, а также могут способствовать уменьшению числа пробок и улучшению экологической ситуации, особенно в крупных городах".

Также в МВД предложили запретить водителям со стажем менее двух лет ездить на загородных дорогах со скоростью больше 70 километров в час.

Согласно поправкам ведомства, молодым водителям нельзя будет перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а также буксировать другие машины. Законопроект содержит ограничения и для неопытных мотоциклистов. Им запретят перевозить пассажиров.