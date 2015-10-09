МВД предлагает ввести понятие "опасное вождение"

В правилах дорожного движения появится понятие "опасное вождение"

МВД России предлагает ввести понятие "Опасное вождение" в ПДД. Соответствующий проект размещен на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения, сообщает официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По ее словам, понятие "Опасное вождение" – это создание водителем опасности для движения путем неоднократного нарушения ПДД. Это подразумевает невыполнение требований уступить дорогу при перестроении, несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, необоснованное резкое торможение, препятствование обгону и так далее.

Такое поведение на дороге не дает другим участникам движения вовремя среагировать и избежать аварийной ситуации. "Опасным вождением" будет называться именно совокупность указанных действий, совершенных в течение относительно короткого времени. Поправки должны сократить аварийность на российских дорогах.

Как сообщалось ранее, за опасное вождение автомобилистов предлагали лишать водительских прав.

"Сам термин "опасное вождение" необходимо внести в правила дорожного движения. Этот фактор будет способствовать распространению культуре вождения. Лишение прав – завышенная мера. Но агрессивная езда может стать причиной ДТП с трагическим исходом.

На первом этапе необходима штрафная санкция – до 1 тысяч рублей. При повторном нарушении можно лишать прав", – отметил первый зампред думского комитета по транспорту Михаил Брячак.