Байкеры провели урок ПДД в столичной школе

Фото: Кирилл Искольдский

В школе №1101 прошел необычный урок по изучению Правил дорожного движения: в качестве учителей выступили байкеры - те самые парни и девушки в кожаных куртках, которых так не любят автолюбители. Корреспондент сетевого издания M24.ru посетил урок и пообщался с организаторами и учениками.

За полчаса до начала я побеседовал с Анастасией Виноградской – президентом МСС "Призраки на колесах". Параллельно беседе Настя успевала отдавать распоряжения волонтерам, которые перетаскивали реквизит для предстоящего урока. Свое начинание Настя задумала вместе с Павлом Фроловым – руководителем Союза мотоциклистов России. Дело было весной, и к моменту нашей беседы Союз вместе с "Призраками" и другими объединениями провел уже 8 мероприятий. Настя вспоминает, что, пожалуй, больше всего ей запомнился однодневный выезд вместе с трудными подростками в лагерь летнего отдыха в Ступино.

Фото: Кирилл Искольдский

"Там же были не только дети, у которых родители выпивают или употребляют наркотики. Это были дети, состоящие на учете в детской комнате как неблагополучные и безнадзорные. А среди них встречаются и дети, чьи родители занимаются бизнесом, но вот на своих чад времени тратить не желают. Привезли их, устроили игры, выдавали призы, дипломы. Но все это имеет смысл, если акции будут постоянными. Один раз погоду не сделает", - рассказала она.

Президента клуба поддерживает арт-директор "Призраков" Александр. Он считает, что пришла пора создать положительный образ байкера. Ведь мотоциклист - это самый незащищенный участник дорожного движения, он, само собой, ищет поддержки и защиты. Лучшая защита, по мнению Александра, - это возможность оградить от опасности детей. Это придает мотодвижению благородный оттенок, консолидирует с остальным обществом.

Руководитель Союза мотоциклистов Павел Фролов замахивается на еще более масштабный проект. Он считает, что назрела необходимость ввести ежегодные курсы повышения квалификации для мотоциклистов. Одновременно он призывает возродить разного рода кружки, занимаясь в которых, дети смогут получить первичные знания ПДД.

Фото: Кирилл Искольдский

Здесь же присутствовал представитель волонтерского движения Motocitizen Андрей. По его словам, система оповещения мотоциклистов посредством SMS-сообщений доказала свою эффективность. За прошедший сезон в России зарегистрировано свыше 2,5 тыс. аварий с участием мотоциклистов, в которых погибло 78 человек (сейчас в Москве зарегистрировано несколько сот тысяч мотоциклов, а еще несколько лет назад их счет шел на десятки тысяч). Подростки видят, как разрастается можное движение, и хотят приобщиться к нему. Самый простой путь - это приобретение скутера. Со следующего сезона для управления им надо будет сдавать на права категории "М", а ведь совсем недавно родители воспринимали скутер как некий дорогой велосипед: ну, подарил отпрыску дорогую игрушку. А то, что "игрушка" разгоняется до 90 км. в час, оставалось "за кадром". И еще из статистики: самая большая составляющая в детском травматизме - это как раз ДТП. Так все же такие уроки нужны?

Статистика Конечно, пропагандой безопасности движения занимаются не только мотоциклисты. Как сообщили в "Доме детских общественных организаций", за год в Москве на дорогах гибнет до 100 детей. Организация тоже ведет свою работу с детьми и подростками, при этом стараясь вовлечь детей непосредственно в процесс. Конечно, пропагандой безопасности движения занимаются не только мотоциклисты. Как сообщили в "Доме детских общественных организаций", за год в Москве на дорогах гибнет до 100 детей. Организация тоже ведет свою работу с детьми и подростками, при этом стараясь вовлечь детей непосредственно в процесс.



Прозвенел звонок, и шестиклассников повели в спортзал. Пока они с изрядным шумом готовились к началу – шалили и всячески осложняли существование и волонтерам, и преподавателям, – я беседовал с учителем ОБЖ Артемом Истратовым. Сам он в прошлом сотрудник ГАИ и тоже считает, что разовая работа результата дать не может, в отличие от целенаправленных и регулярных занятий. Только когда культура безопасного поведения на дорогах будет закреплена на подсознательном уровне, будет результат, не устает он втолковывать и на уроках, и на родительских собраниях.

Настя приступила к занятиям в шумной комнате, но детей удалось удалось угомонить только после, как один из парней повысил голос. В одной части зала ученики складывали паззл из дорожных знаков, попутно отвечая на вопросы, в другой части - катались на самокатах, соблюдая правила. Получалось не сразу и не у всех.

- Не переходите дорогу на "мигающий" зеленый! Надевайте защиту! - не унималась Настя. И рассказывала, во сколько лет можно кататься на мопеде и что значат жесты постового с жезлом.

Фото: Кирилл Искольдский

А я расспрашивал ребят. Ваня, 12 лет, говорит, что притормаживает на велосипеде, когда видит малышей. Ему вторит Таня: она знает, что выходить на проезжую часть нельзя, что переходить следует исключительно по "зебре". В общем, показывают уровень знаний обычного взрослого пешехода.

В конце занятия ребятам раздали пакеты с подарками и в очередной раз попросили соблюдать Правила дорожного движения хотя бы на уровне пешеходов. Волонтеры собрали вещи: на сегодня они свою миссию выполнили. Но работу надо продолжать, это я вам как мотоциклист говорю.

Дмитрий Кафанов