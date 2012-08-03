В столице построят около двадцати автогородков для детей

ИТАР-ТАСС

Около двадцати новых специальных площадок с дорожными знаками, разметкой и светофорами появятся в Москве. По мнению властей, с помощью этих автогородков дети смогут усвоить правила движения, пишут "Известия".

В настоящий момент в городе уже действуют несколько подобных учебных центров. В частности, у Школьного озера в Зеленоградском административном округе; несколько закрытых площадок - в детских садах и детдомах.

Новые автогородки разместят в Бутырском и Измайловском парках, во дворах Северного округа, в "Сокольниках", в парке "Фили" (открытие в сентябре 2012 года). Всего столичные власти намерены построить более 200 таких объектов.

"Для площадки будут закуплены около 30 детских электромобилей. Каждая такая машина стоит 30–50 тыс. рублей, то есть на автопарк "детской улицы" может уйти около 1,5 млн рублей", - пояснил директор парка "Фили" Андрей Воробьев.

Здесь ребята будут кататься на самокатах и велосипедах; изучать правила дорожного движения и вождения.

Добавим, префект САО Владимир Силкин также озаботился вопросом создания автогородков: в округе должно появиться около 15 "детских улиц".

Основное назначение учебных центров - профилактика травматизма на дорогах, снижение количества ДТП с участием детей.