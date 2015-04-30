Победители конкурса "Открытая сцена" поставят спектакли в театрах Москвы

Фото: M24.ru/ Александр Авилов

Тридцать постановок молодых режиссеров будут показаны по итогам конкурса "Открытая сцена". Департамент культуры Москвы выделит на эти проекты около 22,5 миллионов рублей, сообщила начальник управления по работе с творческими организациями столичного департамента культуры Наталья Дрожникова на пресс-конференции.

"В этом году у нас было рекордное количество заявок - 122. Прошли открытые заседания, дебаты, мы много дискутировали и в итоге решили поддержать 16 проектов музыкального направления и 14 - театрального", - цитирует ТАСС слова Дрожниковой.

Она также добавила, что число площадок, где будут поставлены эти спектакли, увеличится – например, Электротеатр "Станиславский" и Театр имени Маяковского выразили свою заинтересованность.

Благодаря "Открытой сцене" зрители увидят работы Андрея Стадникова, Виктора Рыжакова, Юрия Муравицкого и других. Сумма, которую выделят на каждый проект, не будет превышать 800 тысяч рублей.

Грантовый проект "Открытая сцена" проводится с 2012 года. Он направлен на поддержку театральной и музыкальной деятельности творческой молодежи, а также на реализацию их проектов. Победителей конкурса определяет экспертный совет. В него входят деятели театрального и музыкального искусств, режиссеры, драматурги, музыковеды.

