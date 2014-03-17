В столице поставят детский спектакль на стихи Иосифа Бродского

"Афиша": детский спектакль на стихи Бродского представили в Москве

28 марта в театре имени Маяковского, а также 6 и 25 апреля в "Открытой сцене" покажут спектакль "Баллада о маленьком буксире", основанный на детском стихотворении Иосифа Бродского "Девять".

Имя Иосифа Бродского с детской литературой ассоциируется с большой натяжкой. При этом у него было немало стихов для юных читателей, и до определенного момента Бродскому разрешали публиковаться только в детских журналах.

По сюжету в порту Петербурга работает маленький буксир. Обычно он спорит с воронами, и по-настоящему живет, когда в порт приезжают большие красивые суда из дальних стран. Именно он их тащит к причалу. Примечательно, что глобус, который носит за спиной изображающий буксир актер, нашли прямо на улице.

"Этот спектакль включает в себя стихотворения Бродского, Стивенсона в переводе Мандельштама, немножко из Хармса и Маяковского", - отметил режиссер Иван Пачин.

Впрочем, самый запоминающийся момент спектакля – негритянская песня Саши Черного, достойная кульминации истории о детстве и о мечтах, которые сбываются самым непостижимым образом.

Начало в театре Маяковского – в 19.00 (600 рублей), в "Открытой сцене": 6 апреля – в 16.00 и 25 апреля – в 19.00 (700 рублей).