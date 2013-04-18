Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 18:58

Город

Усадьба "Останкино" превратится в круглогодичный музейный комплекс

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 18 апреля, началось публичное обсуждение концепции реставрации усадьбы "Останкино". Здесь собираются воссоздать обстановку XVIII века, в частности, восстановить исторический ров, оранжерею и конный двор, сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

Глава ведомства назвал проект реставрации "Останкино" главным реставрационным проектом на ближайшие годы. После реставрации усадьба будет работать как круглогодичный музейный комплекс с выставочными павильонами и кружками. Для этого на территории памятника создадут подземное пространство.

По словам Кибовского, реставрация усадьбы займет от трех-четырех до семи лет.

Ранее сообщалось о расширении территории "Останкино" на 5,5 гектара. На восстановление усадьбы из городского бюджета выделят 2,5 миллиарда рублей до 2015 года. Для обсуждения концепции реставрации привлекаются специалисты из Версаля.

Останкино реставрация Александр Кибовский культурное наследие строительство и реконструкция

