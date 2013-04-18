Усадьба "Останкино" превратится в круглогодичный музейный комплекс

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 18 апреля, началось публичное обсуждение концепции реставрации усадьбы "Останкино". Здесь собираются воссоздать обстановку XVIII века, в частности, восстановить исторический ров, оранжерею и конный двор, сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

Глава ведомства назвал проект реставрации "Останкино" главным реставрационным проектом на ближайшие годы. После реставрации усадьба будет работать как круглогодичный музейный комплекс с выставочными павильонами и кружками. Для этого на территории памятника создадут подземное пространство.

По словам Кибовского, реставрация усадьбы займет от трех-четырех до семи лет.

Ранее сообщалось о расширении территории "Останкино" на 5,5 гектара. На восстановление усадьбы из городского бюджета выделят 2,5 миллиарда рублей до 2015 года. Для обсуждения концепции реставрации привлекаются специалисты из Версаля.