10 октября 2012, 16:02

Город

Реконструкция усадьбы "Останкино" обойдется в 2,5 миллиарда рублей

Музей-усадьбу "Останкино" отреставрируют и превратят в московский Версаль. Здесь расширят территорию, откроют парк и воссоздадут дворец Шереметьевых. Работы планируют завершить к 2015 году

Столичным бюджетом предусмотрено 2,5 миллиарда рублей на реставрационные работы в усадьбе "Останкино", сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

Работы будут завершены в 2015 году. Контракт на разработку проекта восстановления усадьбы подписан с компанией "Моспроект-2", передает РИА Новости.

На территории усадьбы будут проведены предпроектные археологические работы с целью разработки историко-археологического опорного плана для воссоздания исторического вида паркового ансамбля.

Предполагается восстановление конюшенного двора, комплекса оранжерей, садового флигеля, гардеробной, кухонного флигеля, кофейни и библиотеки. Кроме того, будет построена подземная стоянка для посетителей и стоянка для местной уборочной техники.

Как уточнил Кибовский, в наземной части усадьбы не будет ничего, что не соответствовало бы исторической постройке.

Ранее сообщалось, что на реставрацию "Останкино" выделят более 250 миллионов рублей. Такова была начальная цена госконтракта, предложенного департаментом Москвы по конкурентной политике.

Останкино реконструкция усадьбы культурное наследие

Главное

