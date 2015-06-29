Андрей Звягинцев вошел в список приглашенных членов жюри "Оскара"

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Режиссер Андрей Звягинцев вошел в ежегодно обновляемый список жюри премии "Оскар". Также состав судей пополнили еще 332 новых участника. В этом составе жюри будет выбирать самые значимые достижения киноискусства только один раз, в феврале 2016 года.

Академия киноискусства также включила в свои ряды победителей и номинантов этого года в различных номинациях: Бенедикта Камбербетча, Разамунд Пайк, Фелисити Джонс, а также Элизабет Бэнкс, Тома Харди, Эдди Редмэйда и других.

"Отрадно признать, что в нашей индустрии есть такое большое количество настоящих талантов, – заявил президент академии Шерил Бон Исаакс в официальном письме. – В этом году наши филиалы признали наиболее разнообразный и всеобъемлющий список режиссеров и художников, чем когда-либо прежде, и мы с нетерпением ждем, что они добавят свои творческие способности, идеи и опыт в нашу Академию".