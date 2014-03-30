Восемь тонн скорости: Monster Mania в "Олимпийском"

29 марта в СК "Олимпийский" прошло шоу Monster Mania

29 марта в спорткомплексе "Олимпийский" состоялось показательное шоу "бигфутов". Гигантские автомобили всласть подавили маленькие машинки, и показали ряд весьма впечатляющих трюков. О том, как это было - в материале M24.ru.

Monster Mania приезжает в столицу уже не первый раз, и их пришествие неизменно становится некой импровизацией. В таком шоу, как кульбиты исполинских внедорожников крайне трудно обойтись без сюрпризов, меняющих саму концепцию шоу. Год назад один из "бигфутов" намертво застрял в остатках раздавленных машин, и его пришлось спасать при помощи спецтехники. Произошли своего рода "неприятности" и на этот раз.

Но все-таки о шоу, что мы сразу о печальном. В этом году организаторы твердо вознамерились превзойти достижения прошлого года. Серьезные изменения произошли в мото-части Monster Mania - вместо трюков "на одном колесе" зрителям предоставили возможность посмотреть на прыжки мотофристайлистов. Нововведение, надо признать, удачное.

Год назад я нещадно раскритиковал мото-шоу, которое смотрелось весьма карикатурно на фоне выступления супергигантов. Monster Mania 2014 сполна реабилитировалась за огрехи прошлого года и показала очень и очень достойные трюки мотофристайлистов. Подчас ловил себя на мысли, что за прыжками байков с трамплина смотреть едва ли не интереснее, чем, собственно, за героями торжества - исполинскими "бигфутами".

Фото: M24.ru

Вкратце о шоу. Оно состояло из трех частей, в перерыве между которыми исполняли свои трюки байкеры. Сначала внедорожники занимались деструкцией отечественных автомобилей самого запущенного вида, затем участвовали в гонках, соревнуясь друг с другом, а под конец показали свой, "бигфутовский" фристайл.

Из такого описания может показаться, что самой интересной была первая часть, - а кому не хочется посмотреть на искореженные груды металла, попавшие под титанический восьмитонный джип? Однако это мнение ошибочно, самой яркой, неожиданной и в чем-то даже удивительной получиласб заключительная часть - "бигфут"-фристайл.

Дело в том, что простая деструкция безнадежно списанных отечественных машин не показывает всех возможностей гигантских внедорожников. Давят, сминают, но смотрятся неповоротливо и неграциозно. А вот когда такая махина устремляется в дрифт или подпрыгивает в высоту на три метра с лишним, приземляясь на задние колеса - то это ого-го как красиво!

Фото: M24.ru

Красота фристайла покорила и зрителей, которые проводили пилотов бурными овациями. В самом деле, было за что - заставить восьмитонный джип войти в дрифт способен только суперпрофессионал, а уж удержать его в контролируемом заносе - задача едва ли по силам даже пилотам "Формулы-1", уж на что они мастеры своего дела.

Не обошлось и без небольших проколов. Сначала долго не хотел заводиться Raging Bull, около которого суетилось целое подразделение техников. Его партнеры по команде уже раздавили с десяток автомобилей, а "Бешеный бык" все еще сиротливо стоял в углу сцены. Затем он все же включил полные обороты, проехал полный круг и... загорелся. Нет, не слишком серьезно, пламя, вырвавшееся из двигателя, закрепленного где-то в недрах подвески, быстро самоустранилось. Но пожарный с огнетушителем в руках несколько минут все же зорко приглядывался к Raging Bull'у, не выкинет ли тот еще чего.

Затем пришла пора, пожалуй, самого массивного на вид внедорожника Thor, который сломался в ходе гонки. Во фристайле Thor участия не принял, а жаль - он мог бы показать зрителям массу интересного. По крайней мере, возможности этого джипа, продемонстрированные в ходе заезда, впечатляли - несмотря на кажущуюся громоздкость, он взлетал выше остальных участников большой четверки.

Фото: M24.ru

Не обошлось и без аварий, правда, несерьезных. Раскрашенный в зеленый цвет внедорожник Swamp Thing впечатался в стену сцены. Никто не пострадал, а данное происшествие нисколько не помешало джипу выйти на старт третьего раунда.

Если выбирать самый впечатляющий момент вечера в "Олимпийском", то им несомненно стали трюки, продемонстрированные во фристайле последним джипом четверки - Putte. Наехав на препятствие, "бигфут" взмыл ввысь, приземлился на задние колеса и несколько метров проехал на них, прежде чем принять привычное положение. Даже флаг с кабины слетел. А пилоту хоть бы хны - вылез через люк кабины и помахал зрителям. Оценили на "ура".

Вообще, нельзя не отметить, что шоу с каждым годом прогрессирует и становится более интересным. Если Monster Mania в будущем году посетит Москву, то это must see (обязательно к посещению) для любителей больших автомобилей. Во-первых, потому что джипы гигантские, во-вторых, потому что трюки стоят того, чтобы их увидеть, а в-третьих, - это просто красиво.

Василий Макагонов