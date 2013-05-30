В Петербурге презентовали медали Олимпийских игр-2014

В Санкт-Петербурге представили медали Олимпийских игр-2014

В Санкт-Петербурге презентовали медали для Олимпийских игр в Сочи. Их дизайн продолжает единую стилистику первых в истории России зимних Игр. Он символизирует контрастность страны, где природа соседствует с мегаполисами, а Европа встречается с Азией.

На лицевой стороне медали изображены Олимпийские кольца. На оборотной стороне – название вида соревнований на английском языке и эмблема Игр "Сочи 2014". Официальное название Игр на русском, английском и французском языках размещено на ребре, сообщает оргкомитет Олимпиады. Медали для Паралимпийских игр выдержаны в аналогичной стилистике.

Весят награды примерно полкилограмма. Чтобы изготовить одну, требуются почти сутки. Игры в Сочи станут рекордными по числу представленных видов соревнований, в связи с чем будет изготовлено рекордное количество комплектов медалей – около 1300 штук.

В программе Игр впервые в истории появятся 12 новых видов соревнований: слоупстайл в сноуборде и фристайле, ски-хафпайп и параллельный слалом в сноуборде среди женщин и мужчин, прыжки на лыжах с трамплина среди женщин, командные соревнования по фигурному катанию, эстафета в санном спорте и смешанная эстафета в биатлоне.