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27 июля 2012, 14:43

Флешмоб в честь открытия Олимпиады состоялся в Москве

Олимпийские игры флешмобы

ИТАР-ТАСС

В первом посольстве Великобритании, расположенном на улице Варварка, 4а прошла акция "Во все колокола!", знаменующая день открытия XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне. В 11:12 по московскому времени гости и сотрудники посольства начали звонить во все колокола, сообщает РИА Новости.

По словам Дэниса Кифа, советника посольства Великобритании в Москве, эта акция, инициатором которой стал английский художник Мартин Крид, прошла по всему миру. Звонить можно не только в колокола, но и вообще во все, что для этого пригодно.

Звоном колоколов, прошедшему по всему миру, Великобритания оповещает о начале юбилейной Олимпиады, которая открывается в Лондоне. В конце дня прозвенит самый большой в Европе 25-тонный колокол, завершив этот флешмоб.

Напомним, в Москве Олимпиада проходила 32 года назад. Подготовка к ней заняла четыре года, за которые были построены Олимпийская деревня и многие спортивные объекты, в том числе спортивный комплекс "Олимпийский" и "Динамо". Спортсмены СССР завоевали больше всех медалей - 195.

Официальное открытие XXX Летних Олимпийских игр состоится сегодня в 21-00 по Гринвичу. В Москве прямая трансляция начнется в 23-55 на канале "Спорт 1" и на сайте "vesti.ru"

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