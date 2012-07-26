"Русский репортер": четверг, 26 июля

Депутаты по малым делам

Как корреспондент «РР» работала народным избранником

Их приход «во власть» многие считают едва ли не единственным очевидным итогом

протестной активности. Более двух сотен оппозиционных и независимых кандидатов

в марте этого года стали депутатами московских муниципальных собраний — самой

нижней ступеньки столичной властной иерархии с мизерными полномочиями. Среди них

была и корреспондент «РР» Алеся Лонская. Четыре месяца она наблюдала за работой

московской бюрократической машины изнутри и пыталась изменить к лучшему жизнь в

Южном Бутове. А теперь объясняет, что значит быть муниципальным депутатом, многим

ли людям она помогла и нужны ли ей новые, более широкие полномочия, которыми на

днях наделила муниципальных депутатов Мосгордума

Также в статье: о депутатах и их работе, о новом законе Мосгордумы.

Антинаркотическое сокращение

Останется ли Россия без наркополиции

Владимир Путин издал указ о сокращении на 13% штатной численности

Госнаркоконтроля. Тем самым опровергнуты появившиеся было слухи о скорой полной

ликвидации или реорганизации этого органа «из-за неэффективности». «РР» выяснял,

кто стоял за всеми разговорами о скорой смерти ФСКН

Именно из полицейских кабинетов в прессу просочилась информация о том, что спустя

девять лет после его создания сотрудники Госнаркоконтроля раскрывают всего около

трети преступлений в «подведомственной» сфере. В самой ФСКН эти данные иначе как

смехотворными не называют, прозрачно намекая, что в МВД за время реформирования

так навострились работать с цифрами, что даже удивительно, что не приписывают себе

раскрытие всех ста процентов.

Дети культурного кода

Чем живет поколение хипстеров и чего оно добивается

В новой волне уральского поп-рока, которая поднялась в последние годы, прежде всего

удивляет ее автономность. В Екатеринбурге есть культовые фигуры вроде Александра

Гагарина («Сансара») и Олега Ягодина («Курара»), которые собирают там большие

залы, ездят на гастроли по Сибири, а в Москве чуть ли не до старости остаются «новыми

именами». Группе «Обе Две» удалось сломать эту схему: за год они прошли путь от

местной известности до всероссийской славы — сперва стали открытием хипстерского

масштаба, потом зазвучали в эфире «Первого канала». Сейчас «Обе Две» успешно

гастролируют по всей России и считаются чуть ли не лучшей концертной группой из

молодых и актуальных

Также в статье: об истории создания группы, о песнях, об отношениях, о «женской

музыке».

С широко открытыми глазами

Чего ждать от Игр в Лондоне

27 июля в столице Англии стартуют ХХХ летние Олимпийские игры. Главное

спортивное событие четырехлетия станет для России испытанием на вменяемость.

Выступления россиян на Олимпиаде и реакция на их результаты покажут, готовы ли

мы преодолеть комплекс сверхдержавы и объективно оценить ситуацию со спортом в

нашей стране

Сборная России привезет из Лондона 22 золотых медали — так считает «РР». Почти

столько же было завоевано в 2008-м в Пекине. Четыре года назад этот результат сочли

провальным, сейчас он устроил бы всех: раздувать медальные планы нынче не в моде.

К примеру, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что

благоприятный исход — 25 золотых медалей.

Мнения по этому поводу расходятся как у специалистов, так и у болельщиков. Дело в том,

что прогноз основан на итогах сезона-2011 в олимпийских дисциплинах. В прошлом году

дела у наших спортсменов шли довольно бодро: 79 медалей, из них 29 золотых. На самом

деле подобные предсказания весьма условны. Накануне Олимпиады в Пекине наши

спортсмены завоевали 86 медалей, из них 30 золотых. Исходя из этих данных, прогнозы

тогда делали не скупясь: рассчитывали на 30–35 медалей высшего достоинства, даже

выпустили книгу о предстоящих победах.

Также в статье: о состоянии сборной, о ведущих дисциплинах российской сборной, о

реформировании спорта.

Асфальтовый приход

Как достичь состояния дзен, наблюдая за дорожным ремонтом

Любите ли вы асфальт? Лично я его полюбила. Другого выхода нет. Асфальт — он как

родина, постоянно меняется, но в чем-то все-таки неизменен: осмыслить и понять

невозможно, но можно принять и поверить. Я больше скажу, асфальт — вернее,

переукладка асфальта — испытание, ниспосланное гражданам свыше, что-то вроде

страданий Иова: мучают — значит, любят. Если вам это рассуждение кажется странным

— значит, у вас под окнами никогда не меняли асфальт. Проведите пять ночей в аду —

посмотрим, как вы будете рассуждать

"Русский репортер", четверг, 26 июля