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Свежая пресса

26 июля 2012, 16:58

"Русский репортер": четверг, 26 июля

Олимпийские игры Русский Репортер свежая пресса

Депутаты по малым делам

Как корреспондент «РР» работала народным избранником

Их приход «во власть» многие считают едва ли не единственным очевидным итогом
протестной активности. Более двух сотен оппозиционных и независимых кандидатов
в марте этого года стали депутатами московских муниципальных собраний — самой
нижней ступеньки столичной властной иерархии с мизерными полномочиями. Среди них
была и корреспондент «РР» Алеся Лонская. Четыре месяца она наблюдала за работой
московской бюрократической машины изнутри и пыталась изменить к лучшему жизнь в
Южном Бутове. А теперь объясняет, что значит быть муниципальным депутатом, многим
ли людям она помогла и нужны ли ей новые, более широкие полномочия, которыми на
днях наделила муниципальных депутатов Мосгордума

Также в статье: о депутатах и их работе, о новом законе Мосгордумы.

Антинаркотическое сокращение

Останется ли Россия без наркополиции

Владимир Путин издал указ о сокращении на 13% штатной численности
Госнаркоконтроля. Тем самым опровергнуты появившиеся было слухи о скорой полной
ликвидации или реорганизации этого органа «из-за неэффективности». «РР» выяснял,
кто стоял за всеми разговорами о скорой смерти ФСКН

Именно из полицейских кабинетов в прессу просочилась информация о том, что спустя
девять лет после его создания сотрудники Госнаркоконтроля раскрывают всего около
трети преступлений в «подведомственной» сфере. В самой ФСКН эти данные иначе как
смехотворными не называют, прозрачно намекая, что в МВД за время реформирования
так навострились работать с цифрами, что даже удивительно, что не приписывают себе
раскрытие всех ста процентов.

Дети культурного кода

Чем живет поколение хипстеров и чего оно добивается

В новой волне уральского поп-рока, которая поднялась в последние годы, прежде всего
удивляет ее автономность. В Екатеринбурге есть культовые фигуры вроде Александра
Гагарина («Сансара») и Олега Ягодина («Курара»), которые собирают там большие
залы, ездят на гастроли по Сибири, а в Москве чуть ли не до старости остаются «новыми
именами». Группе «Обе Две» удалось сломать эту схему: за год они прошли путь от
местной известности до всероссийской славы — сперва стали открытием хипстерского
масштаба, потом зазвучали в эфире «Первого канала». Сейчас «Обе Две» успешно
гастролируют по всей России и считаются чуть ли не лучшей концертной группой из
молодых и актуальных

Также в статье: об истории создания группы, о песнях, об отношениях, о «женской
музыке».

С широко открытыми глазами

Чего ждать от Игр в Лондоне

27 июля в столице Англии стартуют ХХХ летние Олимпийские игры. Главное
спортивное событие четырехлетия станет для России испытанием на вменяемость.
Выступления россиян на Олимпиаде и реакция на их результаты покажут, готовы ли
мы преодолеть комплекс сверхдержавы и объективно оценить ситуацию со спортом в
нашей стране

Сборная России привезет из Лондона 22 золотых медали — так считает «РР». Почти
столько же было завоевано в 2008-м в Пекине. Четыре года назад этот результат сочли
провальным, сейчас он устроил бы всех: раздувать медальные планы нынче не в моде.
К примеру, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что
благоприятный исход — 25 золотых медалей.

Мнения по этому поводу расходятся как у специалистов, так и у болельщиков. Дело в том,
что прогноз основан на итогах сезона-2011 в олимпийских дисциплинах. В прошлом году
дела у наших спортсменов шли довольно бодро: 79 медалей, из них 29 золотых. На самом
деле подобные предсказания весьма условны. Накануне Олимпиады в Пекине наши
спортсмены завоевали 86 медалей, из них 30 золотых. Исходя из этих данных, прогнозы
тогда делали не скупясь: рассчитывали на 30–35 медалей высшего достоинства, даже
выпустили книгу о предстоящих победах.

Также в статье: о состоянии сборной, о ведущих дисциплинах российской сборной, о
реформировании спорта.

Асфальтовый приход

Как достичь состояния дзен, наблюдая за дорожным ремонтом

Любите ли вы асфальт? Лично я его полюбила. Другого выхода нет. Асфальт — он как
родина, постоянно меняется, но в чем-то все-таки неизменен: осмыслить и понять
невозможно, но можно принять и поверить. Я больше скажу, асфальт — вернее,
переукладка асфальта — испытание, ниспосланное гражданам свыше, что-то вроде
страданий Иова: мучают — значит, любят. Если вам это рассуждение кажется странным
— значит, у вас под окнами никогда не меняли асфальт. Проведите пять ночей в аду —
посмотрим, как вы будете рассуждать

"Русский репортер", четверг, 26 июля

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