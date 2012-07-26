"Русский репортер": четверг, 26 июля

Депутаты по малым делам
Как корреспондент «РР» работала народным избранником
Их приход «во власть» многие считают едва ли не единственным очевидным итогом
протестной активности. Более двух сотен оппозиционных и независимых кандидатов
в марте этого года стали депутатами московских муниципальных собраний — самой
нижней ступеньки столичной властной иерархии с мизерными полномочиями. Среди них
была и корреспондент «РР» Алеся Лонская. Четыре месяца она наблюдала за работой
московской бюрократической машины изнутри и пыталась изменить к лучшему жизнь в
Южном Бутове. А теперь объясняет, что значит быть муниципальным депутатом, многим
ли людям она помогла и нужны ли ей новые, более широкие полномочия, которыми на
днях наделила муниципальных депутатов Мосгордума
Также в статье: о депутатах и их работе, о новом законе Мосгордумы.
Антинаркотическое сокращение
Останется ли Россия без наркополиции
Владимир Путин издал указ о сокращении на 13% штатной численности
Госнаркоконтроля. Тем самым опровергнуты появившиеся было слухи о скорой полной
ликвидации или реорганизации этого органа «из-за неэффективности». «РР» выяснял,
кто стоял за всеми разговорами о скорой смерти ФСКН
Именно из полицейских кабинетов в прессу просочилась информация о том, что спустя
девять лет после его создания сотрудники Госнаркоконтроля раскрывают всего около
трети преступлений в «подведомственной» сфере. В самой ФСКН эти данные иначе как
смехотворными не называют, прозрачно намекая, что в МВД за время реформирования
так навострились работать с цифрами, что даже удивительно, что не приписывают себе
раскрытие всех ста процентов.
Дети культурного кода
Чем живет поколение хипстеров и чего оно добивается
В новой волне уральского поп-рока, которая поднялась в последние годы, прежде всего
удивляет ее автономность. В Екатеринбурге есть культовые фигуры вроде Александра
Гагарина («Сансара») и Олега Ягодина («Курара»), которые собирают там большие
залы, ездят на гастроли по Сибири, а в Москве чуть ли не до старости остаются «новыми
именами». Группе «Обе Две» удалось сломать эту схему: за год они прошли путь от
местной известности до всероссийской славы — сперва стали открытием хипстерского
масштаба, потом зазвучали в эфире «Первого канала». Сейчас «Обе Две» успешно
гастролируют по всей России и считаются чуть ли не лучшей концертной группой из
молодых и актуальных
Также в статье: об истории создания группы, о песнях, об отношениях, о «женской
музыке».
С широко открытыми глазами
Чего ждать от Игр в Лондоне
27 июля в столице Англии стартуют ХХХ летние Олимпийские игры. Главное
спортивное событие четырехлетия станет для России испытанием на вменяемость.
Выступления россиян на Олимпиаде и реакция на их результаты покажут, готовы ли
мы преодолеть комплекс сверхдержавы и объективно оценить ситуацию со спортом в
нашей стране
Сборная России привезет из Лондона 22 золотых медали — так считает «РР». Почти
столько же было завоевано в 2008-м в Пекине. Четыре года назад этот результат сочли
провальным, сейчас он устроил бы всех: раздувать медальные планы нынче не в моде.
К примеру, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что
благоприятный исход — 25 золотых медалей.
Мнения по этому поводу расходятся как у специалистов, так и у болельщиков. Дело в том,
что прогноз основан на итогах сезона-2011 в олимпийских дисциплинах. В прошлом году
дела у наших спортсменов шли довольно бодро: 79 медалей, из них 29 золотых. На самом
деле подобные предсказания весьма условны. Накануне Олимпиады в Пекине наши
спортсмены завоевали 86 медалей, из них 30 золотых. Исходя из этих данных, прогнозы
тогда делали не скупясь: рассчитывали на 30–35 медалей высшего достоинства, даже
выпустили книгу о предстоящих победах.
Также в статье: о состоянии сборной, о ведущих дисциплинах российской сборной, о
реформировании спорта.
Асфальтовый приход
Как достичь состояния дзен, наблюдая за дорожным ремонтом
Любите ли вы асфальт? Лично я его полюбила. Другого выхода нет. Асфальт — он как
родина, постоянно меняется, но в чем-то все-таки неизменен: осмыслить и понять
невозможно, но можно принять и поверить. Я больше скажу, асфальт — вернее,
переукладка асфальта — испытание, ниспосланное гражданам свыше, что-то вроде
страданий Иова: мучают — значит, любят. Если вам это рассуждение кажется странным
— значит, у вас под окнами никогда не меняли асфальт. Проведите пять ночей в аду —
посмотрим, как вы будете рассуждать
"Русский репортер", четверг, 26 июля