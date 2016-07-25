Мутко попросил главу IAAF допустить российских легкоатлетов до ОИ-2016

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Министр спорта РФ Виталий Мутко попросил главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу пересмотреть решения по допуску российский легкоатлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в письме Мутко к Коу, поступившем в распоряжение агентства "Р-Спорт".

Глава Минспорта РФ заверил, что российская сторона совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) готова перестроить соответствующие службы и создать систему, не позволяющую нарушать стандарты WADA. По его словам, созданная президентом России независимая комиссия по борьбе с допингом подробно изучит информацию, представленную в докладе Ричарда Макларена.

Однако Мутко добавил, что "ответственность должна быть персонифицирована" и все добросовестные спортсмены не должны отвечать за нарушения других.

"На мой взгляд, неправильно, что из-за проблемы допинга в общем санкции наложены на всех спортсменов, среди которых такие величины как Елена Исинбаева, имеющая безупречную репутацию, подтвержденную огромным количеством пройденных допинг тестов по линии различных антидопинговых организаций, или юные спортсмены Мария Кучина и Сергей Шубенков, которые относятся к новому поколению", – говорится в письме.

В воскресенье, 24 июля, Международный олимпийский комитет отказался самостоятельно принимать решение по участию России в Олимпийских играх в Рио и передал это право международным спортивным федерациям.

Ранее до участия в Олимпийских играх не допустили сборную России по легкой атлетике. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов.

Право на участие в Играх-2016 получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США.