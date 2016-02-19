Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля 2016, 14:34

Спорт

Российский скелетонист Рукосуев завоевал золото юношеских Олимпийских игр

Фото: AP/TASS/Kerstin Joensson

Российский спортсмен Евгений Рукосуев завоевал золотую медаль юношеских Олимпийских игр в скелетоне. По итогам двух попыток россиянин показал результат 1 минута 47,3 секунды.

Серебро взял норвежец Александер Хестенген, бронзовая медаль у немца Робина Шнайдера.

Второй результат среди россиян показал Алишер Мамедов, который занял седьмое место по итогам двух заездов.

Зимние юношеские Олимпийские игры проходят в норвежском Лиллехаммере с 12 по 21 февраля. На счету сборной России 19 медалей, из них 5 высшего достоинства.

Предыдущую золотую медаль в актив российской сборной принесла фигуристка Полина Цурская, одержав победу в соревнованиях одиночниц. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 186,04 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Мария Сотскова – 169,50 балла.

Олимпийские игры скелетон новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика